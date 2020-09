Tecnorulli rinuncia a Drupa 2021

“Tecnorulli fin dai primi anni 70 ha sempre preso parte alla kermesse tedesca, ma la prossima edizione priva dei principali player del mercato (Heidelberg, Komori, Manroland, Bobst, Xerox, ecc ) e con tanti rischi riguardo la sicurezza dei nostri collaboratori che avrebbero presenziato alla fiera, oltre ovviamente alla prevista scarsa affluenza dei visitatori ci ha spinto verso questa decisione”, fanno sapere dal management aziendale.

Le principali novità Tecnorulli previste per il lancio internazionale in occasione di Drupa, tra cui il nuovo rivestimento per i rulli dosatori IpartTec™, l’innovativa rettifica TecnoGrinder™ studiata per i cilindri litolatta, insieme a tante altre innovazioni, tra cui le sleeve coniche sempre piu’ apprezzate dalla clientela, che sarebbero state presentate in anteprima a Giugno 2020 a Dusseldorf, sono già disponibili sul mercato e non avendo più la vetrina internazionale di Drupa 2021 è stata messa in atto una promozione digitale sul nuovo sito della società oltre a una campagna di mail mirata alla principale clientela italiana ed estera.

Tecnorulli sta fortemente incentivando le visite presso la propria sede di Bologna e della filiale di Verona dei responsabili delle aziende italiane ed estere interessate ad iniziare una collaborazione nel campo dei rivestimenti di rulli e sleeve conicheo per la fornitura di mescole per i produttori di rulli esteri, o dell’acquisto della rettifica Tecnogrinder™.

La Direzione di Tecnorulli è fiduciosa che malgrado l’assenza prevista dalla sfortuna edizione 2021 di Drupa, grazie ad una gamma di prodotti di grande qualità e alle capacità tecniche e commerciali dello staff aziendale sarà possibile continuare la crescita aziendale degli ultimi anni.