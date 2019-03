GOEBEL IMS presenta le sue soluzioni innovative di taglio e avvolgimento a ICE USA

ICE USA è l’evento principale del Converting nel mercato americano e GOEBEL IMS, uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni di taglio e avvolgimento, sarà presente. Il produttore di macchine speciali per il converting di film plastico, carta, foglio di alluminio e imballaggio flessibile esporrà dal 9 all’ 11 Aprile 2019 a ICE USA presso lo stand 739.

GOEBEL IMS mostrerà la sua intera gamma di tagliaribobinatrici altamente avanzate e innovative:

Le tagliaribobinatrici T2 e AP22 offrono massima produttività e lavorazioni di alta qualità per carta e per materiali d’imballaggio asettici. La T2 e la AP22 permettono di ottenere massima qualità di avvolgimento per una larghezza utile fino a 2.200 mm e un diametro di riavvolgimento fino a 1.800 mm raggiungendo velocità di taglio fino a 1.200m/min. Tutte le macchine di questa serie lavorano secondo un concetto di avvolgimento monoalbero con un rullo di contatto. Possono inoltre essere usate come ispezionatrici bidirezionali per riparare bobine telescopiche o danneggiate così come per rilevare non conformità. Questo modello è disponibile con una serie di caratteristiche aggiuntive ed in una versione completamente automatica per aumentare la produttività e l’efficienza dell’intero processo.

Per le applicazioni riguardanti il film plastico, GOEBEL IMS ha sviluppato un’altra tagliaribobinatrice all’avanguardia che soddisfa le ultime richieste dell’industria dei film speciali in termini di produttività e precisione. La INTERSLIT è adatta per il taglio di film per imballaggio e di film plastici speciali (film per condensatori, per applicazioni ottiche…). Tale modello è disponibile sia come modello base che con funzioni tecniche avanzate e automatismi integrati; la nuova taglierina opera su larghezze tra 4.000 mm e 7.000 mm e, pertanto, offre la massima flessibilità garantendo allo stesso tempo la migliore qualità.

Un altro prodotto presentato quest’anno a ICE USA sarà la RAPID D1, la tagliaribobinatrice GOEBEL IMS più venduta al mondo per il taglio della carta. Questa macchina offre una straordinaria flessibilità, sia per quanto riguarda i materiali che le dimensioni di taglio, massima produttività e qualità eccellente di taglio e delle bobine avvolte, specialmente per tagli stretti. Nel converting di materiali delicati, la RAPID D1 assicura un controllo estremamente sensibile della pressione di contatto sulle bobine finite, garantendo così alta qualità del prodotto finale.

I converters avranno inoltre il piacere di scoprire anche una tagliaribonatrice per materiali per imballaggio flessibile. Il partner strategico di GOEBEL IMS, Laem System, esporrà la serie RB. Questa tagliaribobinatrice bi-albero ha un alto grado di flessibilità per il converting di bobine di grandi dimensioni (50’’ OD) in bobine finite di differenti dimensioni e diametri. Queste macchine possono trattare un’ampia varietà di materiali e laminati usati nell’industria dell’imballaggio flessibile così come carta o materiali auto-adesivi usati nell’industria del converting di etichette.