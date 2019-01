Taghleef Industries completa l’acquisizione di Biofilm ed espande la propria presenza in America Latina

Taghleef Industries (Ti), produttore mondiale di film di polipropilene biorientato (BoPP), ha annunciato di aver completato la transazione per acquisire Biofilm, uno dei principali produttori di film BoPP per imballaggi flessibili, etichette e applicazioni industriali in America Latina.

Fondata nel 1988 a Cartagena, Colombia, Biofilm si è concentrata sulle vendite internazionali per far crescere la propria attività. Nel 2004, la società ha aperto il suo secondo stabilimento produttivo ad Altamira, Messico, dotato della tecnologia di co-estrusione multistrato per produrre film dalle prestazioni uniche. L’innovazione di Biofilm si basa su tecnologie che includono film barriera trasparenti, film ad elevata barriera e film metallizzati. Infatti, con otto camere di metallizzazione all’avanguardia nei suoi impianti di produzione, Biofilm è il più grande fornitore di film BoPP metallizzati in America Latina, nonché uno dei maggiori fornitori di film BoPP per imballaggi in tutto il continente.

“Fin dalla sua nascita, Biofilm ha creato un business di alto livello incentrato su ottima qualità, innovazione e crescita. Siamo orgogliosi di unirci a questa nuova società che condivide i nostri stessi valori”, ha affermato il Dr. Detlef Schuhmann, CEO del Gruppo Ti. “Ci auspichiamo di espandere la nostra presenza in America Latina e siamo particolarmente entusiasti di accogliere la loro forza lavoro altamente qualificata ed esperta e di ottenere il massimo dal loro solido portafoglio di film barriera metallizzati e soluzioni barriera ottenute tramite evaporazione termica in vuoto.”

Completando questa transazione, Taghleef si afferma come fornitore leader di film BoPP in America Latina e nel resto del mondo, aumentando la capacità produttiva a oltre 500.000 tonnellate annue. Con l’aggiunta di Cartagena, Colombia e Altamira, Messico ai siti produttivi negli Stati Uniti, Canada, Italia, Ungheria, Spagna, Egitto, Emirati Arabi, Oman e Australia, Ti acquisisce una posizione geografica che garantisce una fornitura di film speciali in tutto il mondo, oltre a un supporto tecnico proattivo e preparato per clienti multinazionali e regionali in sei continenti.