TAGA Tour 2018: seconda tappa a Milano con Kodak

La tappa milanese del TAGA Digital Tour si svolgerà il 26 Ottobre a partire dalle 16:30 presso l’azienda tipografica e casa editrice Ancora a Milano in via Benigno Crespi, 30 a Milano. Anche in questa occasione, sarà presentato e distribuito il volume FOGRA PSD (Process Standard Digital) tradotto da TAGA.

L’evento sarà focalizzato sulle procedure operative con cui verificare e tenere sotto controllo la qualità colore e ripetibilità del processo in un sistema di stampa digitale. Tali aspetti saranno poi mostrati praticamente nella sessione dimostrativa sulla nuova Kodak NexPress di Ancora Arti Grafiche.

Taga Italia vuole ringraziare il partner di questa serata, Kodak, per l’organizzazione e il supporto nella divulgazione di un documento così importante per i professionisti delle arti grafiche.

Trovate il link per la registrazione all’evento cliccando a questo link:

http://www2.kodak.com/l/54782/2018-09-25/dv3b4x