Il Taga Tour è l’evento che porta in giro per l’Italia i tecnici e i professionisti Taga Italia. Dopo il successo dell’edizione 2017 (che ha visto l’impegno di Taga su 8 tappe totali e altrettanti istituti di formazione che hanno ospitato decine di professionisti e rappresentati delle aziende) Taga Italia ripropone l’evento anche per il 2018, coinvolgendo i partner e i fornitori di macchine digitali.

L’attività prenderà il via il 18 settembre 2018 a Imola, presso la sede della Ricoh, primo partner a sponsorizzare il tour.

Al centro della serata il Fogra PSD, documento tradotto in italiano proprio da Taga Italia e distribuito sia in occasione del Taga Day 2017 che durante la partecipazione al Print4All: con il supporto di tecnici specializzati, sarà possibile approfondire il tema e osservare le sue applicazioni pratiche sulle tecnologie messe a disposizione proprio da Ricoh.

Per tutte le informazioni e domande, è possibile scrivere a info@taga.it o a visitare la pagina Ricoh dedicata all’evento a questo link: http://events.ricoh.it/imola-pp

TAGA Tour 2018: prima tappa Imola con Ricoh