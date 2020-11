Taga eDay 2020: Stampare – Stampare bene – l’eccellenza

Il TAGA Day si svolgerà con un nuovo format, fresco e totalmente digitale. Con il TAGA eDay viene inaugurato un nuovo ciclo di appuntamenti che verrà ripetuto periodicamente durante l’anno. Un momento di aggiornamento tecnico concreto sulle ricerche condotte dai professionisti del settore, aperta al pubblico di tecnici e operatori.

Empower your Efficiency è il claim di questo primo intervento che vedrà un focus sul bilanciamento dei grigi e sugli ultimi dati raccolti sulla sperimentazione digitale sulle carte naturali.

La giornata sarà strutturata in momenti istituzionali, accademici e operativi in modo da poter affrontare l’argomento in maniera approfondita ed efficace.

L’appuntamento è per il 10 Dicembre 2020: il calendario degli interventi sarà reso pubblico a breve, con i relatori e gli orari per il collegamento.

Per poter partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link. Ai soci Taga e a chiunque voglia iscriversi entro la data del TAGA eDay 2020 sarà inviato tutto il materiale tecnico mostrato durante il live.