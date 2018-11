Taga Day 2018: un successo d’oro

Con circa 100 partecipanti, il Taga Day 2018 ha confermato le sensazioni positive degli organizzatori. La nobilitazione dello stampato è stato un argomento molto apprezzato dai soci e dagli ospiti che non hanno mancato di girare ottimi spunti e feedback per il GdL sulla nobilitazione di prossima apertura.

Più del 60% dei partecipanti ha promosso a pieni voti l’evento, mostrando particolare interesse dagli interventi del mattino che hanno visto succedersi sul palco Angelo Ferrara di Robilant Associati per la sessione rivolta ai creativi, Carlo Gregori di Industrial Box per la parte tecnologica e Gianfranco Vicini di Pusterla 1880 per la sessione tecnica.

Un video con gli highlights della giornata è disponibile cliccando sull’immagine qui sotto: