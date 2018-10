Taga Day 2018 “All you need is Gold”

Il TAGA Day rappresenta l’evento cardine di TAGA Italia, un momento di condivisione, formazione e informazione tecnologica dedicato a tutti i soci iscritti. Quest’anno prenderà il via a Milano il 9 novembre 2018 presso la sede di Allestire Decor Lab (Via Tortona 31 20144 Milano).

L’imperdibile evento annuale quest’anno ha un claim tutto speciale: “All you need is GOLD”.

Rivisitando il titolo della celebre canzone dei Beatles, TAGA Italia vuole proporre un focus tecnico sul mondo della nobilitazione dello stampato, dedicando l’intera mattinata al tema con interventi specifici di professionisti e operatori delle arti grafiche.

La prima parte della giornata sarà infatti divisa in tre momenti specifici, legati alla creatività, alle analisi del mercato e alle soluzioni presenti nel mercato della nobilitazione. Nella sessione pomeridiana, saliranno in cattedra i tecnici Taga con approfondimenti legati al PDF 2.0 e ai gruppi di lavoro legati agli Spot Color, al Bilanciamento dei grigi e alla tecnologia di essiccazione UV applicata al procedimento di stampa offset.

Una giornata davvero molto densa di contenuti: per le iscrizioni, gli aggiornamenti sul programma e tutti i dettagli organizzativi, vi rimandiamo alla pagina di prenotazione su EventBrite a questo link: https://goo.gl/ANovnP