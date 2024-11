Sun Chemical pubblica un nuovo rapporto sulla sostenibilità

Sun Chemical ha pubblicato il suo quattordicesimo rapporto sulla sostenibilità, sottolineando la costante priorità aziendale per la sostenibilità e l’impegno verso la responsabilità sociale.

L’ultimo rapporto sulla sostenibilità mostra i progressi di Sun Chemical verso i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, con il 2013 come base di riferimento, per avere sul pianeta un impatto neutro entro il 2050. Un impatto “carbon neutral” implica la compensazione di tutte le emissioni di CO₂ generate da prodotti, servizi o processi tramite misure di protezione del clima.

Sun Chemical affronta i suoi tre pilastri aziendali relativi a attività, prodotti e servizi e collaborazioni utilizzando come base le “cinque R” (riutilizzo, riduzione, rinnovo, riciclo e riprogettazione) per le sue iniziative e prodotti sostenibili nel tentativo di raggiungere un’economia circolare.

“Mentre i riflettori del settore sulla sostenibilità diventano sempre più forti, i proprietari di marchi e i trasformatori hanno bisogno di partner fornitori che possano aiutarli a rispettare le normative e raggiungere i loro obiettivi”, ha affermato Michael Simoni, Direttore, Global Sustainability, Sun Chemical. “Siamo orgogliosi di annunciare che Sun Chemical ha raggiunto l’86% del suo obiettivo per il 2030 di dimezzare le emissioni di carbonio. Il nostro schema delle cinque R ha concentrato i nostri sforzi strategici sulla riduzione degli scarti e sul miglioramento dell’efficienza, della riciclabilità e della compostabilità, mantenendo al contempo i più elevati standard di prestazioni per servire al meglio i nostri clienti”.

Relativamente all’attività di Sun Chemical, il rapporto dimostra i progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso di elettricità, vapore e combustibili fossili durante i processi di produzione. Grazie all’inclusione di progetti di efficienza energetica negli stabilimenti di produzione, riduzioni del consumo di acqua, significative diminuzioni della quantità di rifiuti avviati in discarica e diversi premi e certificazioni per la produzione sostenibile, i dati del rapporto mostrano notevoli miglioramenti dell’impatto ambientale di Sun Chemical rispetto al rapporto precedente.

La sezione sui prodotti e servizi del rapporto evidenzia i recenti miglioramenti e lanci di prodotti progettati per consentire ai proprietari di marchi e ai trasformatori di aderire alle normative sostenibili e ridurre gli scarti, dimostrando l’impegno di Sun Chemical nello sviluppo di prodotti sostenibili. Il crescente portafoglio di soluzioni sostenibili di Sun Chemical ha ricevuto diverse certificazioni per l’innovazione sostenibile nell’ultimo anno.

Alcune delle soluzioni proposte includono:

La gamma di adesivi per laminazione SunLam, che copre un ampio spettro di applicazioni, come il primo adesivo per laminazione sterilizzabile senza solventi e con il più basso contenuto di monomeri del settore

Inchiostri bio-rinnovabili per il contatto diretto con gli alimenti SunPak® DirectFood Plus

Inchiostri inkjet UV e a base acqua conformi alle normative più recenti

Tecnologia di marcatura destinata ad aumentare il riciclo dei contenitori per bevande

La serie di inchiostri SunUno Solimax AP, riconosciuta per l’eccellenza nella sostenibilità dalla Flexographic Technical Association

La sezione sulle collaborazioni del rapporto spiega l’importanza delle partnership intersettoriali per progettare e fornire soluzioni sostenibili che contribuiscano a un’economia circolare. Sun Chemical utilizza la piattaforma di punteggio EcoVadis per eseguire valutazioni del rischio e garantire che le prestazioni dei suoi partner siano allineate con i valori e gli obiettivi di sostenibilità di Sun Chemical. Il rapporto rileva che oltre l’85% dei fornitori di Sun Chemical che partecipano al sistema EcoVadis ha ottenuto un punteggio di responsabilità sociale d’impresa superiore a 45/100, la soglia ritenuta accettabile da Sun Chemical.

Altre collaborazioni citate nel rapporto includono:

Partnership con Qualvis per sviluppare imballaggi alimentari completamente riciclabili utilizzando inchiostri idonei al contatto diretto con gli alimenti e vernici per sovrastampa a base acqua

per sviluppare imballaggi alimentari completamente riciclabili utilizzando inchiostri idonei al contatto diretto con gli alimenti e vernici per sovrastampa a base acqua Adesione alla Science-Based Target Initiative per soddisfare gli obiettivi di riduzione dei gas serra entro il 2030, che combina le attuali riduzioni dei gas serra Scope 1 e 2 con le nuove iniziative di riduzione previste dallo Scope 3

per soddisfare gli obiettivi di riduzione dei gas serra entro il 2030, che combina le attuali riduzioni dei gas serra Scope 1 e 2 con le nuove iniziative di riduzione previste dallo Scope 3 Creare una politica sulla biodiversità relativa all’impegno di Sun Chemical per la sostenibilità ambientale attraverso la conformità alle normative, le valutazioni della biodiversità, la rendicontazione, la trasparenza e molto altro ancora.

“Sun Chemical si impegna a migliorare il suo impatto ambientale riducendo gli scarti, migliorando l’efficienza e procurandosi prodotti che consentano una maggiore riciclabilità, compostabilità e bio-rinnovabilità”, ha affermato Daniel Grell, Vice President, Environmental Affairs, Sun Chemical. “Dando priorità alla trasparenza attraverso la rendicontazione del settore, siamo in grado di comprendere meglio e migliorare il vero impatto delle nostre iniziative sostenibili mentre lavoriamo per raggiungere un’economia circolare”.

L’ultimo rapporto sulla sostenibilità di Sun Chemical si può scaricare qui: www.sunchemical.com/sustainability