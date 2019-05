Strepitoso successo per Z Due ai premi Kodak Global Flexo Innovation

Impegno, competenza, voglia di sperimentare e fantasia hanno contribuito al successo di Z Due, service di prestampa specializzato nel settore della stampa flexo su cartone ondulato, che con Kodak Flexcel NX ha vinto l’oro con menzione speciale per otto lavori perché ha dimostrato di essere la migliore in tre categorie di eccellenza dell’innovazione, Process Conversion, Workflow Efficiency e Sustainability.

I premi Kodak Global Flexo Innovation Awards sono stati istituiti per celebrare il decimo anniversario del lancio del sistema Kodak Flexcel NX, con il quale dovevano essere prodotte le lastre per tutti i lavori presentati. Questi sono i primi premi del settore flexo che vanno al di là del semplice imballaggio, perché valutano l’impatto di tutto il flusso produttivo.

Considerata l’elevata qualità una precondizione, la giuria ha giudicato i lavori in base a quattro categorie di eccellenza dell’innovazione: creatività nella progettazione grafica; conversione da altri processi di stampa; efficienza del flusso di lavoro; impegno per la sostenibilità. I premi sono stati divisi in tre classi: Argento (eccellenza in due categorie), Oro (in tre categorie) e Platino (tutte e quattro le categorie).

I lavori di Z Due sono stati stampati in collaborazione con aziende italiane leader nel settore del cartone: International Paper Italia (Stabilimento di Bellusco), Smurfit Kappa Italia (Stabilimento di Bertinoro), Antonio Sada & Figli, Scatolificio Ondulkart e Toppazzini.

I premi sono stati vinti per il livello qualitativo della stampa flexo raggiungibile grazie a Kodak Flexcel NX, ma il fatto che Z Due abbia ricevuto l’oro con menzione speciale per tre categorie di eccellenza nell’innovazione Process Conversion, Workflow Efficiency e Sustainability dimostra che il loro lavoro come service considera tutti gli aspetti della produzione di un impianto stampa.