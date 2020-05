La flessografia o flexografia è un sistema di stampa rilievografico diretto, poiché i grafismi sono appunto in rilievo rispetto ai contrografismi. Si comincia a parlare di stampa flessografica agli inizi nel ‘900 grazie all’introduzione della gomma naturale, e in seguito sintetica, in Europa.

Ma qual è il vantaggio principale della stampa flexo?

È una tecnica estremamente versatile, tanto da essere utilizzata su molte superfici, quali laminati plastici e metallici, poliestere, polipropilene, cartone ondulato, cartoncino, film, alluminio, ecc.

Coloro che operano in Italia nella stampa flessografica trovano a oggi un punto di riferimento nell’ATIF, Associazione Tecnica Italiana per la Stampa Flessografica.

ATIF: storia e caratteristiche

L’ATIF nasce nel 1982 e sin da subito diviene un caposaldo per le aziende italiane che operano nel settore della stampa flessografica. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere la conoscenza di tale sistema di stampa attraverso workshop, convegni, eventi, pubblicazione di documenti tecnici e corsi di formazione; un’altra importante finalità è quella di innovare e valorizzare il prodotto flessografico.

Ma cosa fa concretamente l’ATIF?