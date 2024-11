Lo sviluppo mirato di sistemi leganti e additivi a base acqua ha prodotto inchiostri a base acqua ad alte prestazioni che offrono una qualità e una nitidezza di stampa incredibili. Questi inchiostri sottolineano la qualità di un imballaggio e sono caratterizzati da valori eccellenti per quanto riguarda l’adesione. Possono essere utilizzati senza problemi sulle macchine da stampa flessografica attualmente sul mercato. Questi sono alcuni dei motivi per provare nuove tecniche, come dimostra un esempio di imballaggio nel segmento del caffè di qualità.

By Dieter Finna – Pack.Consult

Sebbene gli inchiostri a base acqua siano molto simili in linea di principio ai sistemi a base solvente, i leganti a base acqua consentono l’uso di una quantità di pigmento molto elevata negli inchiostri. Ciò garantisce un’elevata opacità e brillantezza degli inchiostri, che si riflette in una qualità di stampa che soddisfa le aspettative più elevate.

Elevata qualità di stampa

Per dimostrare lo stato attuale degli inchiostri a base acqua, Follmann ha collaborato con i partner per creare un imballaggio per il caffè che combina la massima qualità di stampa con eccezionali caratteristiche dell’imballaggio, dimostrando in modo impressionante le prestazioni degli inchiostri a base acqua per qualità di stampa, proprietà di adesione sul laminato ed elevata resistenza sulle macchine per il confezionamento.

L’elevata intensità cromatica degli inchiostri a base acqua si apprezza soprattutto nel nero profondo sul fronte e sul retro della confezione, nonché nel rosso intenso dei pannelli laterali: infatti i colori sono vivaci e vividi, aumentando l’attrattiva visiva rendendo il design professionale e altamente attraente.

I dettagli fini e i contorni nitidi nel carattere negativo sono chiaramente visibili.

La stampa delle mezzetinte

Gli inchiostri a base acqua possono essere utilizzati per tutte le retinature flessografiche standard fino a 80 linee/cm e per le tecnologie di retinatura a modulazione di frequenza. Rispetto agli inchiostri a solvente, gli inchiostri a base acqua hanno un aumento del punto inferiore nelle mezzetinte, i punti sono stampati in modo più nitido e preciso. Se si osserva in dettaglio l’area evidenziata, in basso vediamo la riproduzione dei punti più piccoli, che si fondono successivamente per creare sfumature uniformi.

Le macchine da stampa

Gli inchiostri a base acqua possono essere usati su tutte le moderne macchine da stampa flessografiche, quindi non sono necessari particolari investimenti. Questo è un aspetto importante quando si tratta di testare gli inchiostri. Il coefficiente di essiccazione degli inchiostri a base acqua è circa tre volte il coefficiente di essiccazione degli inchiostri a solvente, a causa delle diverse velocità di evaporazione dell’acqua e degli alcoli utilizzati negli inchiostri a solvente. Le macchine da stampa moderne sono progettate per funzionare con una notevole quantità di aria a circa 60°C, per cui viene utilizzata meno aria di ricircolo per l’inchiostro a base acqua per assorbire l’umidità. Ciò garantisce che ogni singolo colore sia sufficientemente asciutto prima che venga applicato il colore successivo. Poiché non contengono solventi a rapida evaporazione, gli inchiostri a base acqua sono generalmente caratterizzati da un elevato livello di uniformità della stampa.

La confezione del caffè è stata stampata da Ekaflex a Malgesso (VA), Italia. Per quanto riguarda l’uso di inchiostri a base acqua nella stampa, va sottolineato che in genere ci sono meno richieste formali per gli operatori, e questo è un vantaggio poiché quasi non ci sono emissioni di composti organici volatili (COV). Gli inchiostri a base acqua nella serie Follmann Folco® Aquaflex Premium L sono formulati per essere completamente privi di COV, quindi non sono necessari sistemi per pulire l’aria di scarico.

Adesione e resistenza alla sigillatura

Il continuo sviluppo dei sistemi leganti ha portato a eccellenti valori di adesione per gli inchiostri a base acqua su un’ampia gamma di supporti. In combinazione con il necessario pretrattamento corona e i comuni sistemi adesivi, gli inchiostri a base acqua raggiungono elevati valori di adesione durante la laminazione.

La solidità dei sistemi leganti e dei pigmenti degli inchiostri li rende cromaticamente stabili, anche a temperature di sigillatura elevate, ad esempio con laminati per confezioni di caffè. Ciò impedisce lo sbiadimento degli strati di inchiostro durante il processo di sigillatura sulle macchine confezionatrici. Grazie a queste caratteristiche, gli inchiostri a base acqua offrono soluzioni di imballaggio personalizzate per creatori di imballaggi e proprietari di marchi, che vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni per imballaggi alimentari, alimenti per animali domestici, cosmetici e altri prodotti.

La tradizione incontra l’innovazione

Gli inchiostri a base acqua hanno una lunga tradizione, ma venivano considerati qualitativamente inferiori agli inchiostri a base solvente. Oggi questa situazione è cambiata radicalmente. Ed è anche necessario chiarire incomprensioni e pregiudizi, soprattutto l’opinione errata secondo la quale gli inchiostri a base acqua richiedono un primer per una buona adesione. Lo sviluppo degli attuali inchiostri a base acqua ha prodotto soluzioni che sono ecosostenibili e offrono al contempo un’eccellente qualità di stampa.

Inoltre, oggi gli inchiostri a base acqua sono caratterizzati da un’elevata efficienza e, come dimostra in modo sorprendente la confezione del caffè presa in esame in questo articolo, possono essere utilizzati su macchine da stampa flessografiche esistenti. Non sono necessari nuovi investimenti.

La confezione del caffè dimostra che se gli inchiostri a base acqua possono essere utilizzati sulla macchina usata in questo caso, anche altri stampatori saranno in grado di utilizzarli, aprendo nuove opportunità per il settore. In questo modo è possibile ottenere soluzioni di stampa di alta qualità e tirature più brevi, utilizzando una stampa ecosostenibile.

Per riuscire a stampare in questa modalità, è importante innanzitutto formare la squadra della sala stampa, affinché sia in grado di usare al meglio gli inchiostri a base acqua e illustrare le caratteristiche particolari di questi inchiostri, così gli operatori potranno essere più consapevoli e accettare il cambiamento. In questo modo la transizione alla produzione con inchiostri a base acqua, che hanno l’ulteriore vantaggio di dover soddisfare normative meno stringenti, avrà successo.

I protagonisti di questo progetto vincente

Ekaflex è stata fondata nel 2005 da Karim Nardin ed Emiliano Besozzi a Malgesso (VA), Italia. Il loro obiettivo era quello di costruire un’azienda con un forte carattere innovativo e un’”anima verde”. Qualche anno dopo, Cristian Nardin e Marco Carrara si sono uniti al gruppo dirigenziale. L’innovazione continua, la ricerca costante di materiali più efficienti e gli investimenti in moderne tecnologie di trasformazione hanno già fatto vincere a Ekaflex numerosi premi internazionali. Tra questi, il Best in Flexo Award Milano 2023 con la confezione “Caffé in grani Lorenzo”.

Follmann GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1977 come azienda a conduzione familiare. Questo fornitore di prodotti chimici speciali come inchiostri da stampa a base acqua, adesivi, vernici e tecnologie di incapsulamento ha sede a Minden, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Con una presenza globale attraverso filiali in Inghilterra, Polonia, Cina e Stati Uniti, il gruppo Follmann Chemie impiega oltre 900 dipendenti e ha generato un fatturato di oltre 250 milioni di euro nel 2023.