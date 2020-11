SRA Instruments presenta VP-2100 il viscosimetro progettato per gestire le sfide negli ambienti di processo

SRA Instruments, dal 1999 fornitore di strumentazione scientifica per laboratorio, sarà protagonista di un webinar dedicato al viscosimetro in linea ViscoPro 2100 di Cambridge Viscosity dal titolo: “Come la misura accurata della viscosità può migliorare la produttività e ridurre gli sprechi nella produzione di inchiostri, vernici, colle, rivestimenti e olii lubrificanti”.

Laddove è richiesta la misura della viscosità di un fluido in tempo reale, veloce e affidabile, o la produzione di materiali le cui proprietà sono legate al grado di viscosità, ViscoPro rappresenta la soluzione ideale.

VP-2100 garantisce risultati accurati e stabili nel tempo ed è adatto a ogni tipo di installazione (aree classificate sicure e ambienti classificati Eex). È idoneo a svariate applicazioni, da campionamenti per immersione in serbatoi a installazioni in linea.

Grazie alle piccole dimensioni del sensore, alla facilità di installazione, alla configurazione flessibile e alla minima manutenzione, ViscoPro 2100 è quindi consigliato per la misura della viscosità nei settori stampa, inchiostri e coating.

Durante il webinar si terrà una demo live della Web User Interface.

Il Webinar si terrà il 24 novembre dalle 10.30 alle 11.30

Clicca qui per iscriverti al webinar: REGISTRAZIONE