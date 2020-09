Miraclon ha annunciato che sono aperte le iscrizioni ai Global Flexo Innovation Awards, premi destinati alle aziende all’avanguardia nella trasformazione dell’industria flessografica, per le società che desiderano ottenere un riconoscimento per i loro progetti di packaging commerciale accattivante, creativo e innovativo stampato con lastre KODAK FLEXCEL NX.

L’evento, la cui partecipazione è aperta a qualsiasi fornitore di prestampa, stampatore o marchio (si accolgono con favore lavori di gruppo), riunisce l’intera comunità flessografica e rappresenta un’occasione per instaurare nuovi contatti, partnership e collaborazioni nel settore della stampa e del packaging. Una giuria indipendente composta da nove esperti del settore flexo altamente competenti valuterà le proposte sulla base di quattro criteri: grado di creatività della grafica del progetto, passaggio da altri processi di stampa alla flessografia, efficienza dei flussi di lavoro dell’azienda e livello di stampa sostenibile del progetto. I premi saranno assegnati in base al numero di categorie in cui le proposte raggiungono l’eccellenza, ovverosia argento per due categorie, oro per tre categorie e platino per tutte e quattro le categorie, dimostrando al settore e ai clienti del vincitore il forte impegno nel raggiungere la massima qualità di stampa a tutto tondo.

“I Global Flexo Innovation Awards si differenziano da tutte le altre competizioni in quanto non sono finalizzati a premiare una società che ne supera un’altra, bensì a ispirare le aziende a realizzare lavori di altissimo livello. Il nostro scopo è dimostrare in che modo il processo flexo continua a innovare e a crescere, diventando uno strumento sempre più potente ed efficace”, afferma Christopher Horton, presidente della giuria. “La maggior parte dei potenziali partecipanti opera nella value chain del packaging per prodotti alimentari e, considerata la complessità del contesto attuale, queste aziende sono ancora più strategiche. Lavorano senza sosta per garantire la fornitura dei loro prodotti, spesso in condizioni molto difficili, offrendo un servizio essenziale come quello della distribuzione di generi alimentari. Sebbene la crisi di Covid-19 abbia prodotto effetti innegabilmente disastrosi, la value chain dell’industria flessografica ha svolto un ruolo fondamentale nel contribuire a una risposta a livello mondiale. Personalmente spero tanto di vedere proposte che presentano innovazioni genuine, di quelle con un’essenza davvero strategica, frutto di aziende che adottano processi di produzione efficaci, di qualità affidabile nel tempo e sostenibili”.

Ecco come si è espresso Grant Blewett, Chief Commercial Officer di Miraclon: “La stampa flessografica ha fatto molta strada negli ultimi anni, e ne ha ancora molta da fare prima che la reale portata del suo potenziale venga riconosciuta appieno. Vogliamo contribuire a dare il giusto riconoscimento alle aziende che stanno andando nella giusta direzione, ovvero che coniugano stampa flessografica, tecnologia KODAK FLEXCEL NX e spirito innovativo per raggiungere risultati straordinari e comprovati nell’intero processo di produzione, dalla progettazione all’efficienza produttiva e all’impegno per la sostenibilità”.

Blewett continua: “Se fate parte di un’azienda che si è occupata di flessografia attraverso la stampa di un progetto di packaging commerciale, vi invito caldamente a prendere in considerazione la partecipazione ai Global Flexo Innovation Awards. In questi tempi difficili, in cui noi di Miraclon riteniamo più importante che mai premiare il duro lavoro e l’innovazione nel nostro settore, ci impegniamo a garantire ai partecipanti un iter semplificato. E se la vostra proposta sarà selezionata dalla giuria indipendente per l’assegnazione di un premio, diventerete ambasciatori della trasformazione della stampa flexo, otterrete il giusto riconoscimento nell’intero settore per aver fatto progredire la stampa per packaging e la vostra storia farà il giro del mondo”.

Per maggiori informazioni sui Global Flexo Innovation Awards e su come iscriversi, visitate www.transformingflexo.com.