Soma: future flexo webinar il 17 settembre con traduzione simultanea in italiano

Prosegue il ciclo di webinar organizzato da Soma, che dopo il primo appuntamento dello scorso luglio per il lancio della nuova macchina da stampa Optima2 e di altre attrezzature ausiliarie, propone un secondo appuntamento per giovedì 17 settembre nel corso del quale verrà presentata nuovamente la macchina da stampa insieme al montacliché automatico S-Mount con tecnologia ARUN.

‘I partecipanti’ aggiunge Matteo Melegatti, responsabile vendite per l’Italia, ‘avranno modo di assistere a una sessione della durata di 20 minuti, dedicata ai nuovi trend e automazione intelligente che farà da preludio alle dimostrazioni direttamente dalla sala demo del SOMA Globe, il nostro centro tecnologico, dove mostreremo la stampa di un lavoro volutamente disegnato per generare bouncing per il settore Pet-Food con stampa a gamut esteso di altissima qualità (CMYKGV+bianco opaco coprente) e un lavoro convertito dalla rotocalco alla flexo dall’azienda di prestampa italiana Inciflex. Abbiamo deciso di rendere l’evento disponibile anche in lingua italiana visto l’interesse che questo mercato stà rivolgendo al nostro marchio e alle nostre tecnologie.’

Qui di seguito il link per registrarsi: https://lnkd.in/d8AX2gd