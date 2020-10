Smurfit Kappa per il fashion ecommerce: soluzioni di packaging per brand e consumatori attenti alla sostenibilità

Sempre di più chi compra on line sceglie i marchi anche in base al tipo di packaging utilizzato. Lo confermano i risultati di una ricerca condotta da Smurfit Kappa. E la multinazionale risponde alle nuove richieste con una gamma di soluzioni specifiche per il settore moda: eleganti, efficaci, sicure ma soprattutto attente all’ambiente.

Non solo fashion addicted ma sempre più sustainability oriented. E’ questo il ritratto di chi acquista online abbigliamento e accessori: attento alle tendenze ma altrettanto impegnato a scegliere i marchi che fanno uso di un packaging più sostenibile, facile da smaltire in modo corretto, una volta ricevuta la merce desiderata.

Sono dati emersi da una ricerca condotta da Smurfit Kappa*, multinazionale leader del packaging a base carta, realizzata in quattro Paesi europei (Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Gran Bretagna) intervistando 2.000 consumatori che una o più volte al mese acquistano on line articoli in ambito fashion. Il 35% degli intervistati dichiara che non acquisterebbe da brand che non usano packaging eco-friendly, il 25% ha cercato marchi on line per valutarne il livello di sostenibilità, il 23% ha ricomprato dallo stesso brand grazie alle sue referenze sulla sostenibilità.

Le soluzioni Smurfit Kappa

In risposta alla crescita continua dell’ecommerce di pari passo con le aspettative dei clienti, Smurfit Kappa ha ampliato la sua gamma di soluzioni sostenibili specifiche per il settore del fashion online (che rappresenta per l’azienda oltre il 60% dell’ecommerce) flessibili e raffinate per articoli di ogni forma e taglia. Tutti i prodotti sono realizzati in monomateriale – il cartone – facilmente riciclabile e biodegradabile e nello stesso tempo robusto, versatile, flessibile, personalizzabile. La gamma comprende imballi facili da aprire, creazioni originali e packaging studiati con il cliente per offrire un’esperienza di unboxing unica. Una nuova leva di marketing che contribuisce a rendere memorabile il brand da cui si acquista e a migliorare la soddisfazione del cliente finale. Fra le soluzioni più innovative, Rollor: coperto da brevetto mondiale è utilizzato per spedire indumenti senza stropicciare gli abiti. L’imballo infatti può essere arrotolato in modo totalmente innovativo rispetto alle soluzioni di imballaggio tradizionali. Interamente personalizzabile, può essere stampato fino a 5 colori per migliorare l’identità di brand e garantire che l’unboxing a casa corrisponda all’esperienza di acquisto in negozio.

Non solo packaging

La competenza di Smurfit Kappa non si ferma alla realizzazione dei prodotti. Grazie alle rigorose procedure di prova, i test in laboratorio dell’azienda eliminano ogni rischio di danneggiamento del prodotto durante il trasporto garantendo che la merce arrivi in perfette condizioni. Inoltre, Smurfit Kappa supporta il cliente con l’approccio eSmart attraverso il quale i tecnici esaminano le 12 principali aree di attività relative all’ottimizzazione della performance del processo di vendita ecommerce, all’efficienza della supply chain, fino alla realizzazione di un’esperienza d’acquisto positiva.

Tra i brand che hanno scelto Smurfit Kappa, anche Ventis, il portale di moda e design. Per questo cliente l’azienda ha progettato presso il proprio Experience Centre e realizzato nella sede di Massa Lombarda una serie di scatole di diverse dimensioni che possano offrire una piacevole e sorprendente esperienza al momento dell’apertura. Il pack ha la forma di un bauletto per impreziosire il contenuto e si apre frontalmente mostrando all’interno un’aletta stampata con un effetto “WOW” che ha una duplice funzione: proteggere il contenuto e rendere l’unboxing experience unica. La tecnologia di stampa utilizzata è offset e, attraverso l’uso dei due colori del brand – bianco e verde – contribuisce a rafforzare l’identità del marchio. Dal punto di vista delle dimensioni, i tecnici Smurfit Kappa sono riusciti a ottimizzare i formati per fare in modo che il peso volumetrico sia inferiore a 5 chili: un vantaggio economico e funzionale dal punto di vista logistico in quanto riduce i costi di spedizione via corriere sul territorio nazionale.

“Vediamo con piacere come la sensibilità dei consumatori nei confronti dell’ambiente e dello smaltimento dei rifiuti stia crescendo e come la sostenibilità stia diventando sempre più un elemento che influenza le scelte di acquisto – commenta Gianluca castellini, CEO di Smurfit Kappa Italia -. La nostra azienda, con il progetto Better Planet Packaging e le sue soluzioni innovative, non soltanto risponde alle nuove esigenze di mercato, ma diventa un attore importante nel vasto processo di cambiamento a cui stiamo assistendo. Anche una semplice scatola può trasformarsi da mero contenitore a canale di comunicazione del brand, a sustainability ambassador per la società”.

(*) La ricerca

E’ stata realizzata da Vitreous World coinvolgendo 2.000 consumatori in Germania (500), Irlanda (500), Paesi Bassi (500) e Gran Bretagna (500). La raccolta dei dati è stata completata a settembre 2020. Come consumatori di brand fashion online si definiscono coloro che effettuano acquisti di articoli fashion una o più volte al mese.