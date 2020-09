Smurfit Kappa: la sede di Mantova arreda il Festivaletteratura con le sue creazioni in cartone ondulato all’insegna della sostenibilità

Ancora una volta la multinazionale leader nel packaging e display a base carta è al fianco dell’evento culturale. Lo stabilimento mantovano fornisce gli arredi e gli allestimenti sostenibili e biodegradabili, esempio di come un materiale semplice come il cartone possa essere anche molto versatile.

Anche l’edizione 2020 vede Smurfit Kappa in prima fila tra i maggiori sponsor di Festivaletteratura, l’evento culturale che da decenni richiama in città i nomi più prestigiosi dello scenario mondiale. Fin dalla sua nascita, la multinazionale ha voluto essere al fianco degli organizzatori a dimostrare il suo radicamento sul territorio e l’impegno a supportare manifestazioni che si rivolgono ai giovani e al loro futuro.

La presenza di Smurfit Kappa è ben visibile in città: l’azienda infatti realizza tutti gli elementi in cartone ondulato utilizzati come segnaletica per i vari eventi oltre a creare i componenti della sala stampa – scrivanie, sedie e basi d’appoggio – ed elementi d’arredo e comunicazione.

I designer dello stabilimento che ha sede a Mantova, specializzato nella progettazione di packaging e sistemi d’imballaggio oltre che di espositori per il punto vendita, hanno dimostrato come un materiale di per sè semplice come il cartone ondulato si presti a numerose interpretazioni, grazie alla creatività e alla competenza di chi ne ha fatto il proprio core business. Qui sono stati progettati e realizzati tutti i componenti dell’edizione 2020, che con grande coraggio è stata organizzata anche quest’anno, pur in un periodo difficile a causa dell’emergenza Covid: proprio per questo motivo Smurfit Kappa ha voluto ancor più fortemente essere a fianco del Festivaletteratura. L’azienda sarà anche sponsor di un evento in particolare che vedrà protagonista lo scrittore Gianrico Carofiglio: al centro del suo intervento il tema della gentilezza, argomento che offre molti spunti di riflessione.

Con le sue creazioni Smurfit Kappa vuole anche lanciare un messaggio ai giovani presenti al Festivaletteratura: l’importanza di salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili, biodegradabili, facili da smaltire ma versatili ed efficaci, come il cartone ondulato. Un impegno che Smurfit Kappa porta avanti con l’iniziativa Better Planet Packaging finalizzata a creare un nuovo futuro degli imballaggi per un mondo più green e a Mantova si può vedere da vicino cosa possono fare insieme competenze, creatività e sostenibilità.