L’azienda italiana, SMARTJET, ha scelto VISCOM 2024 per la presentazione della sua nuova gamma di stampanti per packaging con tecnologia inkjet single pass, dalle overprinter digitali FLEX alla nuova piattaforma industriale PERFORMA, una soluzione completamente configurabile con tecnologia Piezo DoD per la stampa su foglio.

La grande protagonista dello stand è stata FLEX, la linea di prodotto lanciata nel 2018 per la stampa diretta su imballaggio finito, che si arricchisce oggi di nuovi modelli ed accessori in grado di ridefinire gli standard del settore in termini di qualità di stampa, versatilità e produttività.

Forte dell’esperienza derivante da oltre 150 installazione sul mercato europeo, con il lancio della gamma 2025 SMARTJET intende rafforzare ulteriormente la propria presenza sul segmento delle overprinter digitali. La nuova lineup mira a rispondere alle più alte esigenze di stampa sia per i nuovi utilizzatori, sia per le aziende che già si rivolgono al mercato della personalizzazione in piccole tirature e ricercano soluzioni ultra-efficienti, produttive ed affidabili.

L’evento è stata l’occasione ideale per mostrare in anteprima la nuova versione di FLEX 324, con taniche di inchiostro da 10L, insieme al caricatore VF-280 in grado di automatizzare l’attività di carico fino ad una velocità massima di 46 mt/min. La linea, così configurata, è stata progettata per massimizzare la produttività nella stampa di cartone fustellato o in foglio.

Un’ ulteriore novità introdotta ai visitatori è stata PERFORMA, la nuova piattaforma industriale progettata per essere configurata in base alle esigenze di ogni specifico processo di decorazione.

L’unità di stampa prevede fino a 8 barre colore ed un fronte stampa che può raggiungere i 520mm. Inoltre, la possibilità di integrare diversi modelli di teste ed inchiostri consente di assecondare i requisiti di qualsiasi progetto in termini di qualità, resistenza e adesione della stampa al substrato.

Grazie alla nuova gamma di stampanti così configurata, SMARTJET è quindi in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di stampa di tutte le aziende nella filiera degli imballaggi, dai produttori fino ai distributori ed utilizzatori dell’imballaggio intenzionati ad internalizzare il processo di decorazione.