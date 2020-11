Sisgeo si affida agli imballaggi in cArtù® realizzati con la tecnologia Inspiropack™ per la protezione di strumenti di alta precisione

La partnership con Sisgeo si basa sulla fornitura di soluzioni d’imballo in cArtù® realizzate con la tecnologia Inpiropack™: un packaging ecocompatibile e flessibile che garantisce l’efficacia necessaria per la protezione degli strumenti di alta precisione.

Questa vendita è particolarmente rilevante dal punto di vista strategico per Grifal che con Sisgeo introduce i propri prodotti esclusivi in un nuovo settore.

Sisgeo inoltre testimonia la crescente attenzione del mercato nei confronti della sostenibilità del packaging, rilevata anche nelle più recenti ricerche di mercato: «la domanda di imballaggi in cartone ondulato è cresciuta costantemente dal 2018, aumentando di oltre il 3,5% ogni anno e probabilmente mostrerà una crescita leggermente migliore nel medio termine. Fino al 2025, possiamo aspettarci che il mercato aumenti di oltre il 4% annuo per raggiungere quasi 200 milioni di tonnellate.»