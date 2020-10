SIRIO WEBINAR | Industria 4.0 Carta e Packaging: produzione e logistica in un ecosistema integrato

Il 28/10/2020 Sirio informatica e sistemi organizzerà un webinar dedicato all’evoluzione delle aziende del settore Carta e Packaging in Imprese 4.0 attraverso l’introduzione di soluzioni evolute di Smart Manufacturing.

L’industria della carta e del packaging, oggi, affronta una sfida epocale che proviene soprattutto da due fenomeni: la globalizzazione dei mercati e la digital transformation.

Per affrontarla e vincerla, Paper Next Generation (Paper NG) risponde alle esigenze architetturali e di integrazione del paradigma 4.0 per fornire a questo settore un ecosistema completo per la gestione di tutti i processi produttivi e logistici.

Paper NG integra soluzioni modulari di APS, MES, WMS e BI. Riduzione degli sprechi e incremento delle performance produttive sono gli obiettivi degli algoritmi di ottimizzazione integrati, monitorati costantemente grazie a sistemi distribuiti di rilevazione dei dati dalle linee e dai sistemi di movimentazione, in un’ottica di collaborazione distribuita.

L’invito al webinar è esteso ai titolari e ai responsabili aziendali che si occupano di Produzione interessati ad approfondire come affrontare con strumenti innovativi un percorso di Digital Transformation nel settore Carta e Packaging >>> PER DETTAGLI E ISCRIZIONI: https://bit.ly/2DCOGI7 oppure scrivendoci a eventi@sirio-is.it specificando nell’oggetto WEBINAR PAPER NG – 28/10/2020.