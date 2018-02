Sirio Informatica e Sistemi: nuovo logo, stessa identità

Sirio informatica e sistemi SpA lancia una nuova brand identity caratterizzata da un look fresco che da un lato ben esprime il connubio tra esperienza e spinta all’innovazione, dall’altro rappresenta al meglio la forte identità che accomuna Sirio e le società del gruppo.

“Come ben sapete Sirio è parte di Var Group, leader italiano nel mercato IT, a sua volta facente capo al gruppo SeSa. A partire dai prossimi giorni il logo che ci ha accompagnati per tanti anni verrà sostituito con il nuovo.

Il nostro famoso SI arancione, però, non ci abbandonerà del tutto: con una veste moderna identificherà i prodotti made in Sirio, come un vero e proprio certificato di qualità. Concludo confermandovi che, seppur rappresentate da un logo nuovo, la nostra identità e la nostra missione restano assolutamente invariate: continueremo ad accompagnare i nostri clienti offrendo loro soluzioni e servizi innovativi in grado di migliorare i processi, ottimizzare i costi e semplificare le attività quotidiane, come facciamo da oltre quarant’anni”, commenta Maurizio Sacchi Amministratore Delegato Sirio informatica e sistemi SpA.