Una Scodix Ultra 2 Pro con Foil per Simeoni Arti Grafiche

Simeoni Arti Grafiche, azienda di stampa con sede a Sommacampagna (VR), ha scelto un sistema Scodix Ultra 2 Pro con Foil per soddisfare le richieste di nobilitazioni di un mercato in continua trasformazione.

“L’evoluzione delle tecnologie ci ha portato a investire notevoli risorse nella stampa digitale, con l’obiettivo di soddisfare il cliente a 360°”, afferma Silvano Simeoni, socio dell’azienda, “ed è in quest’ottica che si inserisce l’acquisto di Scodix Ultra 2 Pro con Foil da Heidelberg Italia.”

Simeoni Arti Grafiche, nata nel 1990 da una idea imprenditoriale di Silvano Simeoni, ha sempre avuto l’innovazione nel proprio DNA. Partita come studio grafico si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare, anche grazie al fattivo contributo del nipote Diego, entrato in azienda alla fine degli anni ’90, una realtà in grado di soddisfare tutte le esigenze nel campo della stampa digitale.

“Molta formazione e molta innovazione tecnica ci hanno portato a quello che siamo oggi: una struttura che opera su oltre 1600 mq dedicati alla stampa digitale, un flusso completo di stampa in-house che parte dalla progettazione fino al confezionamento finale. Nel 2015 abbiamo festeggiato le nostre nozze d’argento con la stampa: 25 anni di traguardi, crescita e nuove scoperte”, dicono all’unisono Silvano e Diego Simeoni, riassumendo in poche parole una storia di successo. Che non si è certo fermata ma che, anzi, è in continua evoluzione, come testimonia la scelta di investire nel sistema Scodix.

Scodix Ultra 2 Pro con Foil nobilita stampati offset, electroink, inkjet e toner fino al formato 545 x 788 mm con supporti da 135 a 675 g con spessore fino a 700 micron a una velocita di 1.250 fogli all’ora. Il sistema Scodix consente di variare la densità del polimero dall’1 al 100% in un’unica passata, aggiungendo profondità e consistenza a immagini e testo.

“Abbiamo deciso di investire nella nobilitazione della stampa avvalendoci dell’esperienza Scodix, occupando un mercato assai ricettivo con la convinzione che la qualità e il servizio siano gli elementi vincenti per una azienda che vuole continuare ad essere un punto di riferimento del settore”, conclude Diego Simeoni.