Siegwerk annuncia l’aumento del prezzo di inchiostri e vernici per imballaggi nella zona EMEA

Siegwerk, uno dei più importanti produttori di inchiostri per il settore degli imballaggi e delle etichette ha annunciato un aumento del prezzo per tutti gli inchiostri e le vernici per questo settore, l’aumento partirà dal 1 febbraio 2019 nella zona EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). L’aumento dei costi delle materie prime come fotoiniziatori, monomeri UV, resine acriliche, pigmenti, isocianati e additivi speciali è stato costante, e un ulteriore aumento si verificato nell’ultimo trimestre del 2018. Inoltre si prevede che i pigmenti colorati e i fotoiniziatori saranno influenzati a causa di drastici interruzioni della fornitura e normative ambientali più rigide nei mercati principali che li forniscono. Anche la catena di fornitura europea continuerà a essere esposta all’aumento dei costi dell’energia e dei costi di trasporto sui pedaggi che crescono sempre, sovrapprezzi gonfiati e colli di bottiglia infrastrutturali.

Siegwerk ha già collaborato strettamente con tutta la catena di fornitura per ottimizzare il suo potere d’acquisto e ridurre i costi in tutti i modi possibili, “per garantire ai nostri clienti il massino livello di qualità, servizio e uniformità”, ha dichiarato Jan Breitkopf, presidente del settore imballaggio, EMEA. Anche se i prezzi si manterranno elevati per tutto il 2019.