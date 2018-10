Il Gruppo Serviform parteciperà al prossimo Viscom 2018 (18 – 20 ottobre, Milano Fiera, Rho) presentando due software di punta di cui è distributore esclusivo per l’Italia: EngView Package & Display Designer Suite, programma già affermato e apprezzato da numerosi converter e packGATE, grande novità, lanciata sul mercato italiano proprio in occasione del salone dedicato al mondo della comunicazione visiva.

packGATE è una piattaforma web-to-pack per la progettazione e la vendita di Packaging online. La soluzione, basata su cloud, fornisce a studi grafici, tipografie digitali, cartotecniche e scatolifici un vero e proprio negozio digitale completamente personalizzabile col proprio brand, dove i clienti finali possono creare e ordinare, confezioni, scatole e display personalizzati.

Ideata anch’esso da EngView Systems, società specializzata nella realizzazione di sistemi software CAD/CAM parametrici, la piattaforma packGATE, vanta benefici davvero incredibili, come il potenziale incremento delle vendite. Infatti, grazie alla presenza online, la piattaforma packGATE è attiva 24/7 aiutando le aziende a cercare nuovi clienti, entrare in nuove nicchie di mercato e gestire ordini individuali.

packGATE, inoltre, ottimizza la produzione generando file pronti per essere elaborati dalle macchine digitali. In questo modo accorcia i tempi di evasione dell’ordine, aumentando la soddisfazione del cliente finale.

Infine la piattaforma packGATE è in grado di gestire tutta la comunicazione fra cliente e produttore: chat, chiamate, dettagli di lavorazione e file di produzione. Questo rappresenta un enorme aiuto per il cliente, assicurando affidabilità̀ e velocità di risposta.

Oltre al lancio del nuovo packGATE, sullo stand del Gruppo Serviform sarà possibile approfondire anche ogni aspetto legato a Engview Package & Display Designer Suite.

Fra i più apprezzati a livello mondiale, è un software dedicato alla creazione di scatole ed espositori per il punto vendita. Può essere utilizzato per progettare strutture in un’ampia gamma di materiali diversi, come il cartone teso oppure ondulato, il pvc, la plastica, il polionda e molti altri, i quali sono tutti personalizzabili dall’utente. Tra i suoi punti di eccellenza vanta la completa integrazione con Adobe Illustrator, la sua estrema facilità d’uso e la possibilità di essere utilizzato su piattaforma Windows oppure Mac.

Questo programma è particolarmente pensato non solo per cartotecniche e scatolifici, ma anche per studi grafici, stamperie digitali, poiché offre soluzioni ingegnose e creative che consentono di dotare anche i più fantasiosi progetti creativi di una serie di opzioni tecniche che favoriscono la più veloce ed efficace realizzazione del prodotto finale.

Il Gruppo Serviform esporrà allo stand D41 nel padiglione 12