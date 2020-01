Seminario tecnico FINAT 2020 “Trasformare la tecnologia in valore nel settore delle etichette e degli imballaggi”

Si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2020 presso il Crowne Plaza Barcelona Fira Center, il Seminario Tecnico che vuole fornire ai partecipanti una comprensione più profonda di vari aspetti delle tecnologie di trasformazione delle etichette lungo la catena del valore.

In una giornata e mezza, due sessioni plenarie e due parallele, 23 relatori condivideranno la loro esperienza su vari argomenti, per un aggiornamento sugli aspetti normativi, la scienza dei materiali, tecnologie di trasformazione e innovazione.

Gran parte dell’incontro sarà dedicato al futuro del settore delle etichette autoadesive. Quale impatto avranno la legislazione dell’UE e l’economia circolare sul modo in cui vengono prodotte le etichette autoadesive? Quali sono le criticità che l’industria delle etichette deve affrontare in merito alle normative sul contatto alimentare, alla sostenibilità e al riciclo? Come possiamo, come industria, lavorare insieme per fornire in modo proattivo soluzioni per gestire il liner o i sottoprodotti della matrice e fornire indicazioni sulle migliori pratiche in settori come la polimerizzazione UV per gli imballaggi alimentari?

Per quei responsabili di produzione o tecnici che hanno visto come la digitalizzazione sta cambiando continuamente il modo in cui vengono prodotte le etichette autoadesive, la sessione “Tecnologia e affari” potrebbe essere molto interessante. Prestazioni, pro e contro delle varie tecnologie di stampa saranno spiegate in dettaglio e confrontate tra loro. Inoltre, uno scenario più ampio di modelli di business e relativi programmi ROI fornirà una panoramica delle conseguenze economiche di determinate tecnologie.