SCREEN Europe ha festeggiato 50 anni nel settore stampa inkjet

SCREEN Europe ha festeggiato il suo 50° anniversario, celebrando cinque decenni di innovazione, crescita e leadership nel settore della stampa, insieme ai collaboratori e le loro famiglie da tutta Europa, oltre a rappresentanti della casa madre dal Giappone.

Cinque decenni di innovazione nella tecnologia di stampa

Dal 1974, SCREEN Europe è cresciuta fino a diventare un partner fidato per oltre 190 aziende di stampa in 40 paesi dell’area EMEA, con oltre 250 macchine da stampa digitali a getto d’inchiostro vendute, servendo settori che vanno dalla stampa commerciale ai convertitori di imballaggi ed etichette.

“Abbiamo fatto molta strada, ma la nostra missione rimane la stessa: migliorare e far progredire la tecnologia di stampa a getto d’inchiostro”, ha dichiarato Bui Burke, Vicepresidente senior delle vendite di SCREEN Europe. “Insieme ai nostri colleghi in Giappone, stiamo spingendo i limiti di questa complessa tecnologia, che con la la reputazione di fornire soluzioni a getto d’inchiostro affidabili e all’avanguardia con capacità leader del settore.”

Favorire il successo con un approccio incentrato sulle persone

SCREEN Europe investe molto e crede nei rapporti personali, tanto che molti collaboratori del team sono in azienda da oltre 25 anni, adattandosi alle nuove tecnologie e sviluppando continuamente le loro competenze. Questa stabilità ha aiutato l’azienda a mantenere un alto livello di esperienza, offrendo ai partner un team affidabile e al passo con l’evoluzione tecnologica. La continuità di lavorare con gli stessi professionisti nel corso degli anni ha anche permesso di costruire solide e durature relazioni con i clienti e altri fornitori di soluzioni di stampa, favorendo la collaborazione e l’innovazione.

Leadership in un mercato dinamico

Nonostante la consolidazione del settore e il cambiamento della domanda, SCREEN ha continuato a crescere, affermandosi come innovatore chiave nei mercati della stampa commerciale, dell’imballaggio e della stampa di etichette.

Sebbene alcuni settori della stampa commerciale abbiano rallentato, altri, come la stampa di libri e la stampa transazionale, stanno vivendo una rinascita. In un mondo sempre più digitale, molti marchi ed editori stanno riscoprendo il valore unico della stampa fisica.

Allo stesso tempo, i settori degli imballaggi e delle etichette stanno crescendo, trainati dalla domanda di informazioni sui prodotti più dettagliate, maggiore protezione e design personalizzati. Queste tendenze creano significative opportunità per le soluzioni di stampa digitale a getto d’inchiostro, in particolare con le capacità di stampa di dati variabili (VDP) ideali per soddisfare le esigenze di imballaggi personalizzati, marketing mirato e sicurezza dettagliata dei prodotti in linea con le normative in evoluzione.

Fiducia nel futuro della stampa

Guardando al futuro, SCREEN non può che essere fiduciosa nell’industria europea e nel valore duraturo della stampa nel mondo di oggi, come testimoniato dall’investimento nel centro di innovazione Inkjet (IIC) presso la nuova sede, dove sviluppare e testare le soluzioni del domani

“Siamo estremamente orgogliosi di come SCREEN GPEU sia cresciuta negli anni, raggiungendo continuamente nuovi traguardi dalla sua fondazione. Questo straordinario percorso è una testimonianza del talento incredibile, della dedizione e dell’impegno incrollabile di tutto il nostro team – senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Le nostre persone sono state la forza trainante del nostro successo sin dall’inizio fino a oggi, con la loro passione ed esperienza che continuano a plasmare il nostro futuro. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenerli mentre guardiamo ai prossimi 50 anni di innovazione, leadership e successo nella stampa insieme”, ha commentato Yukiyoshi Tanaka, Presidente di SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.