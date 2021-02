Scatole di cartone: singolare invito da parte di Comieco ai proprietari di gatti

Comieco rivolge un appello ai padroni dei gatti: “Apprezzate la carta e il cartone come fanno i nostri amici felini e rendete le loro cuccette di carta sicure eliminando punti metallici. Costruite casette, tiragraffi e giochi per loro e regalateglieli il 17 febbraio, giorno della loro festa. Poi però ricordatevi di riciclarle correttamente”.

Il vostro gatto si è nascosto e non riuscite più a trovarlo? Non è nella sua cuccia, nella lettiera oppure sul divano? Allora guardatevi attorno alla ricerca di una scatola di cartone, perché molto probabilmente sarà accovacciato in una scatola da scarpe o nell’imballaggio di un ordine appena arrivato con un corriere, snobbando qualsiasi altro tipo di location.

In occasione della festa del Gatto, Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, invita tutti a seguire l’esempio dei nostri amici felini e a scegliere senza alcun dubbio i pack in Carta e Cartone, da utilizzare poi – prima di conferirli correttamente nella raccolta differenziata – anche come materiale da costruzione per cucce, tiragraffi e percorsi gioco fai-da-te che renderanno il vostro gatto più felice che mai.

Ma perché i gatti amano così tanto le scatole di cartone? Una ricerca dell’Università di Utrecht ha scoperto che i motivi per cui i gatti le trovano assolutamente irresistibili sono molti: il fatto di entrare in uno spazio ristretto li fa sentire protetti; offrono un nascondiglio perfetto; essendo il cartone un ottimo isolante termico, li mantiene al caldo; la consistenza del cartone sotto le unghie è estremamente piacevole. Comieco, inoltre, pensa che se i gatti sapessero che il cartone e quindi la carta sono un materiale sostenibile, che rispetta l’ambiente ed è completamente riciclabile fino a sette volte (esattamente quante sono le loro vite) lo apprezzerebbero ancora di più!

Riutilizzare carta e cartone creativamente per rendere la propria casa “a misura di micio” è semplice e alla portata di tutti: vi basterà scegliere uno dei numerosi tutorial online e riutilizzare imballaggi in carta e cartone e tubi di diverse dimensioni (la parte centrale dei rotoli di carta igienica e carta da cucina, ad esempio) per creare percorsi, nascondigli e vere e proprie “case sostenibili”.

Ma prima di mettere a disposizione le nostre creazioni ai nostri piccoli amici pelosi, assicuriamoci di togliere elementi metallici, come punte e graffette e, già che ci siamo, leviamo anche scotch e altri materiali estranei. Così facendo, non faremo del bene solo ai nostri gatti, ma anche all’ambiente, perché terminato il loro utilizzo, potremo contribuire a riciclare correttamente carta e cartone (nel 2019, in Italia la raccolta differenziata dei materiali cellulosici ha superato i 3,5 milioni di tonnellate) migliorando la qualità della raccolta.

L’impegno nella corretta differenziazione degli imballaggi in carta e cartone rimane infatti il primo e indispensabile passo per garantire un’efficiente filiera del riciclo e permettere così alla carta di tornare a nuova vita. Un gesto responsabile da fare quotidianamente, seguendo le semplici indicazioni fornite da Comieco per il corretto conferimento degli imballi in cartone:

appiattire le scatole;

eliminare lo scotch;

eliminare i punti metallici;

conferirle nel contenitore della carta.

Il tutto, naturalmente, solo dopo che Micio ne avrà approvato “l’eliminazione”.