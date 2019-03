Sarà Cecilia Montalbetti l’exhibition Manager di Viscom Italia

Cecilia Montalbetti dal 1 febbraio è entrata nell’azienda Reed Exhibitions Italia – parte del gruppo RELX Group – leader mondiale nell’organizzazione di eventi fieristici, con oltre 500 eventi organizzati in 30 Paesi tra Americhe, Europa, Medio Oriente, Estremo Oriente e Asia sud-orientale.

Milanese, 39 anni, 3 figli, vanta una lunga esperienza professionale nel mondo fieristico. Nel 2007 comincia la sua carriera presso la rappresentanza italiana di Messe Munchen International, approda nel 2011 come project manager nella filiale italiana di NürnbergMesse Gmbh per poi lavorare in Fiera Milano come sales manager di Bit, borsa internazionale del turismo di Milano.

“Sono molto orgogliosa di entrare a fare parte di un gruppo prestigioso come Reed Exhibitions. Viscom Italia è sicuramente un’ottima piattaforma per il mondo della comunicazione visiva, con ancora spazi di crescita anche in ambito internazionale. Questa è l’entusiasmante opportunità che ho deciso di accogliere puntando sul gioco di squadra con un team competente e affiatato.”

La prima edizione di Viscom Italia guidata dalla nuova manager si terrà a fieramilano dal 10 al 12 ottobre 2019 presso i padiglioni 8/12.