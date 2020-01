Sappi Seal amplia il portafoglio prodotti con nuove carte funzionali

Per rispondere alla crescente domanda di imballaggi flessibili sostenibili Sappi ha recentemente aggiunto due nuove grammature alla famiglia Sappi Seal: oltre alla versione da 67 g/m², le due nuove opzioni da 85 g/m² e 100 g/m² consentono agli utilizzatori di confezionare una gamma ancora più ampia di prodotti utilizzando Seal Silk come imballaggio primario o secondario.

I requisiti nei confronti delle carte da imballaggio sono in costante aumento: dovrebbero offrire sempre più funzionalità, essere ecologiche e riciclabili e garantire una protezione ottimale dei prodotti confezionati. Sappi ha recentemente ampliato il suo portafoglio con le due grammature da 85 g/m² e da 100 g/m² che completano la famiglia Sappi Seal.

Sappi Seal è composta per oltre il 95 per cento da materiali rinnovabili. Le due nuove carte e la grammatura da 67 g/m² già disponibili rappresentano alternative sostenibili alle soluzioni di imballaggio esistenti sul mercato multimateriale, e non riciclabili. “Sappi Seal consente di ridurre di oltre la metà le materie prime a base fossile, poiché la termosaldabilità integrata è stata realizzata come rivestimento a dispersione sul retro della carta. Inoltre, le emissioni di CO 2 generate durante la produzione sono ridotte di quasi il 50 per cento. Questo è il risultato di uno studio di Ecochain”, afferma René Köhler, Head of Business Development Packaging and Speciality Papers di Sappi, spiegando i vantaggi del prodotto. Inoltre, le carte Sappi Seal sono riciclabili al 100 per cento e possono essere fornite con certificazione a norma FSC™ (FSC™ C015022) e PEFC™ (PEFC/07-32-76).

Risultati di stampa eccellenti per un effetto ottico di alta qualità

Oltre a questi vantaggi, Sappi Seal convince i clienti con le seguenti caratteristiche del prodotto: la carta da imballaggio non solo è termosaldabile, ma presenta anche una significativa barriera all’umidità contro il vapore acqueo. Inoltre, assicura eccellenti risultati di stampa e garantisce un effetto ottico di alta qualità della merce imballata. La carta monopatinata può essere stampata in rotocalco, offset e flessografia. Infine, non va dimenticato che Sappi Seal colpisce per la sua facilità d’uso. Gli imballaggi flessibili prodotti con questa carta possono essere facilmente e accuratamente strappati, fattore che è apprezzato dai consumatori e che li fidelizza al prodotto. Questi vantaggi per il consumatore finale, uniti alle caratteristiche positive per la comunicazione e l’immagine del marchio, fanno di Sappi un pioniere nelle soluzioni di imballaggio- sostenibili con questa carta.