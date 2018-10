Sappi presenta il nuovo cartoncino Atelier©

Sappi ha presentato Atelier©, un cartoncino GC1 per astucci di qualità, disponibile in grammature comprese tra 220 g/m² e 350 g/m². Atelier è prodotto presso la cartiera Sappi di Maastricht, un impianto compleatamente ristrutturato con un investimento di decine di milioni di euro allocato all’inizio del 2018, con un sistema di produzione innovativo che ha consentito di realizzare questo GC1 di qualità estremamente elevata. Atelier offre il massimo in termini di brillantezza, punto di bianco, risultati di stampa, purezza e grado di liscio, con un aspetto setoso, consistenza e rigidità che rappresentano una dimensione del tutto nuova nel mercato dei cartoncini alto spessore.

“Più di dieci anni fa ci siamo messi al lavoro per introdurre la famiglia di cartoncini in pura cellulosa Algro Design©, ed è stato un successo enorme” commenta Lars Scheidweiler, head of sales paperboard di Sappi Europe. “Lanciando il nostro nuovo cartoncino GC1 Atelier©, introdurremo ancora una volta un concetto del tutto nuovo nel mercato del cartoncino. Questo nuovo FBB offre volume e rigidità per garantire una macchinabilita’ perfetta. La superficie liscia, l’aspetto setoso e la finitura estremamente bianca che lo caratterizzano sono assolutamente uniche. Ne risulta un’ottimizzazione della stampa, dei processi di trasformazione e di finitura, della gestione post-produzione. Siamo molto soddisfatti del lancio di questo innovativo prodotto.”

Soddisfare le esigenze del mercato

Sappi ha condotto delle estese ricerche di mercato per determinarne le esigenze e le mancanze in termini di prodotti e cosa avrebbe reso rivoluzionario un cartoncino FBB. “In linea con la nostra strategia complessiva, una cosa era chiara: sarebbe dovuto andare oltre le caratteristiche visive considerate attualmente accettabili per un cartoncino FBB” aggiunge Scheidweiler. Nel nostro range di cartoncini in pura cellulosa Algro Design , la finitura liscia setosa e il bianco brillante sono stati un enorme successo, che volevamo replicare con il cartoncino FBB. Ma avevamo anche bisogno di garantire al mercato rigidità, spessore e robustezza, tutte qualità di riferimento e necessarie per un prodotto FBB. Atelier soddisfa tutte queste caratteristiche e non solo. È una convergenza di idee e know-how che sarà in grado di differenziare noi e i nostri clienti nel mondo del cartoncino FBB.”

Con un livello di bianco del 100% in top side, Atelier supera nettamente lo standard del settore rispetto al massimo valore attuale dell’industria che si attesta attorno al 92%. Sul retro Atelier offre un livello di bianco del 98,5% disegnando nuovi standard visivi per un cartoncino GC1.

“Le prime presentazioni di Atelier che si sono svolte a FachPack and LUXEPACK” spiega Scheidweiler, “hanno avuto riscontri estremamente positivi ed esaltanti. Atelier è un prodotto che si integra perfettamente con il nostro cartoncino SBB premium Algro Design. Attualmente Sappi offre un portfolio di prodotti e servizi completo nel mercato del cartoncino globale, con i marchi Algro Design, Atelier, Spectro ed Proto.