Sappi: comunicazione esclusiva del marchio grazie a una riproduzione cromatica eccellente

Nuove carte per gli shoppers del futuro

Non nuova alla creazione di innovative tendenze, Sappi presenterà una nuova collezione di carte per produrre shopper trendy derivata dagli ultimi sviluppi del portafoglio di carte speciali dell’azienda. Guidata dalle preferenze dei consumatori per la sostenibilità, Sappi ha progettato una serie di carte per shopper che offrono una soluzione di marketing integrata esclusiva grazie all’utilizzo di prodotti riciclabili e rinnovabili a base di carta.

Le nuove soluzioni presentate da Sappi per la creazione shopper sono le carte in fibra vergine Fashion® White e Fashion® White OF, che presentano un elevato grado di bianco con superficie liscia e naturale al tatto in un’ampia gamma di grammature comprese tra i 70 g/m2 e i 130 g/m2. Fashion White è una carta bianca kraft lisciata di fascia alta e Fashion White OF è una carta bianca kraft lisciata di fascia alta senza imbiancanti ottici (OBA) aggiunti. Entrambi i tipi di carta non patinati e rifiniti in macchina dispongono delle certificazioni ISEGA e DM21.03.1973 per il contatto diretto con gli alimenti e della certificazione DIN EN71 per la sicurezza dei giocattoli.

Nel portafoglio delle shopper sono incluse anche le carte speciali Algro® Baress, Algro® Fin, Fusion® Topliner e Algro Design® per supportare una comunicazione esclusiva del marchio in diversi settori, come quelli di abbigliamento, profumi, cosmetici e dolciumi. Le opzioni con certificazione FSC® e PEFC™ garantiscono risultati eccezionali con stampa offset e flessografica, una riproduzione cromatica eccellente, una qualità superiore uniforme e disponibilità in bobine e fogli in grandi e piccoli volumi.

“Questo portafoglio di shopper è stato attentamente selezionato per offrire ai marchi un modo per rispondere alle normative che bandiscono l’utilizzo della plastica, riconoscendo al contempo il desiderio del consumatore di un imballaggio più eco-compatibile”, ha affermato Michael Bethge, Product Group Manager Flexible Packaging and Label Papers presso Sappi. “Questa serie di opzioni costituisce un elemento importante per una comunicazione uniforme del marchio tramite l’impatto visuale di alta qualità della carta unito a considerazioni ambientali e sostenibili.”

Le cartiere di Sappi si trovano nella regione dell’Europa centrale offrendo una posizione geografica strategica per servire al meglio tutti i mercati europei.