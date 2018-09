Sappi Algro Design: imballaggi creativi di alta qualità a LUXE PACK Monaco

Sappi Limited, un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di carte per imballaggio e cartoncini speciali, ha reso noto oggi che esporrà per la prima volta a LUXE PACK Monaco, in programma dal 1° al 3 ottobre 2018 al Grimaldi Forum di Monaco. Sappi occuperà lo stand DG26 del padiglione Diaghilev 9. Da oltre 30 anni i marchi più prestigiosi del mondo si riuniscono a LUXE PACK Monaco per aggiornarsi circa gli sviluppi degli imballaggi innovativi per prodotti di lusso.

“Siamo entusiasti di debuttare con il nostro stand a LUXE PACK a Monaco” ha commentato Lars Scheidweiler, product group manager paperboard di Sappi. “Non vediamo l’ora di incontrare trasformatori, designer, brand owners, stampatori, nobilitatori e chiunque voglia conoscere meglio la ns gamma prodotti. Condivideremo con loro informazioni sul positivo impatto che i nostri cartoncini in pura cellulosa premium della famiglia Algro Design possono offrire per migliorare l’attrattiva dei prodotti a scaffale e l’uniformità nel messaggio comunicativo per i marchi prestigiosi cosmetici, di profumi, dolciumi e bevande di lusso, e prodotti per il life style e moda.”

Cartoncino: Algro Design per astucci di alta qualità

A LUXE PACK, Sappi esporrà numerosi esempi di imballaggi di alta qualità per articoli di lusso realizzati con la sua famiglia di cartoncini in pura cellulosa Algro Design. Questi campioni dimostreranno la capacità di usare con efficacia qualsiasi tecnica di stampa o finitura richiesta per far spiccare l’eleganza del proprio articolo sugli altri. Brand owners, agenzie e designer troveranno particolarmente interessanti le possibilità offerte da questa eccezionale famiglia di prodotti, realizzati al 100% con fibre vergini, per creare una comunicazione di marketing efficace ed estremamente uniforme su superfici senza patinatura, con patinatura singola o patinatura doppia simmetrica.

I visitatori potranno inoltre ritirare la propria copia del campionario Algro Design.

La famiglia di prodotti Algro Design include:

Algro Design Card. Con patinatura doppia sul lato frontale e singola sul retro, Algro Design Card è la soluzione ideale per un’ottima stampabilità fronte-retro senza compromessi tra protezione dell’imballaggio e prestazioni di stampa.

Algro Design Duo. La patinatura simmetrica fronte-retro offre prestazioni di stampa e finitura identiche laddove la perfezione e un aspetto e una consistenza puri sono essenziali.

Algro Design. Patinato sul lato frontale e non patinato sul retro. È una soluzione completa per imballaggi e applicazioni grafiche top che richiedono il massimo in quanto a qualità e uniformità. Il retro di Algro Design, che garantisce sia un look e una consistenza naturali sia stampa e finitura di alta qualità, viene usato da sempre più marchi per la propria comunicazione.

Da oltre un decennio Algro Design è il cartoncino preferito per gli astucci premium e le applicazioni di alta qualità. Ha rivoluzionato il mercato del cartoncino e non ha fatto che migliorare nel tempo, con una superficie liscia e una brillantezza che offrono eccellente stampabilità e a cui possono essere applicate anche le tecniche di finitura più complesse. I visitatori dello stand Sappi vedranno come gli imballaggi realizzati con Algro Design consentono un aspetto di grande prestigio sugli scaffali di vendita e di attirare immediatamente l’attenzione sui prodotti.