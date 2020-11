RWK e SAES Coated Films insieme per la sostenibilità del packaging

RKW, leader nella produzione di soluzioni di eccellenza per film, e SAES Coated Films, designer e produttore di coating avanzati, hanno sviluppato insieme film ad alte prestazioni per packaging sostenibili che offrono un’elevata protezione al prodotto alimentare per tutta la durata del suo ciclo di vita.

La piena riciclabilità sta diventando uno dei prerequisiti più importanti per il confezionamento alimentare. Mentre molti prodotti attuali adottano soluzioni multimateriale e non sono quindi riciclabili, gli imballaggi monomateriale a base di polietilene (PE) soddisfano i requisiti di circolarità e contribuiscono quindi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Gruppo RKW e SAES Coated Films hanno sviluppato un nuovo film in PE ad alta barriera che offre prestazioni e riciclabilità ai massimi livelli. I primi clienti hanno già avuto successo nel produrre pouch monomateriale riciclabili, anche con zip, a dimostrazione dell’efficienza produttiva e dell’affidabilità del film.

Il film di RKW in PE MDO (Machine Direction Orientation) è facile da processare e resistente alle alte temperature, e contiene materiale riciclato di prima qualità. Esso può sostituire film rigidi come poliestere e nylon, comunemente laminati con PE in packaging multimateriale, consentendo così la progettazione di imballaggi in mono PE.

Per garantire le prestazioni di barriera richieste dal mercato, SAES applica COATHINK®, una combinazione di coating a base d’acqua e metallizzazione che riduce la permeazione di ossigeno e umidità a tassi inferiori a 1. Il materiale barriera rappresenta meno dell’1-2% del peso totale del packaging, come raccomandato dalle principali linee guida internazionali sul riciclo.

In un momento in cui l’industria della plastica muove verso prodotti sostenibili, il film innovativo di RKW e SAES Coated Films contribuisce all’implementazione dei principi dell’economia circolare e soddisfa le attuali esigenze normative; allo stesso tempo, esso offre ai clienti una soluzione affidabile e pronta per le sfide del futuro del packaging riciclabile.