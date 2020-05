Rotolonireginachallenge: Sofidel dona 40.000 € a 4 ospedali italiani

Sofidel, gruppo cartario fra i leader a livello mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha annunciato la conclusione della #RotoloniReginaChallenge, lanciata lo scorso 29 marzo.

Si è trattato dell’iniziativa con la quale Sofidel, attraverso il proprio marchio Regina, ha voluto offrire il suo contributo a favore di alcune delle strutture ospedaliere italiane impegnate nell’emergenza coronavirus Covid-19. Protagonisti assoluti gli utenti della rete invitati a registrare un video – da caricare sul sito www.rotolonireginachallenge.it – nel quale comparissero persone impegnate a palleggiare con un rotolo di carta igienica in una competizione all’insegna della solidarietà.

Agli autori dei tre video più votati la possibilità di indicare il nome di altrettanti ospedali italiani a favore dei quali Regina effettuerà una donazione di 10.000 euro ciascuno. Stessa facoltà concessa anche al protagonista del video capace di effettuare il maggior numero di palleggi, per un totale di 40.000 euro che il Gruppo Sofidel si è impegnato a devolvere in beneficienza agli ospedali italiani.

Nel complesso più di 20mila i voti i ottenuti dai video, tra cui spicca quello del realizzatore del maggior numero di palleggi: ben 245 in un minuto e cinquantanove secondi.

Ecco i nomi dei vincitori e le strutture cui saranno devoluti i contributi: