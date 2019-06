Roberto Speri è il nuovo Product Manager Label Division di OMET

Roberto Speri, perito elettrotecnico, ha alle spalle un lungo percorso professionale in tutti i campi della stampa di etichette, oro a caldo e fustellatura da bobina a bobina e da bobina a foglio, iniziato come assemblatore e collaudatore macchine serigrache presso Franchini & Speri. Collaudatore sulle macchine tipografiche Iwasaki e di converting ABG, socio fondatore di DMR Elettromeccanica srl, dal 1997 al 2007 ha ricoperto la funzione di Production Manager e Technical Sales Manager per Etipol A/S, leader nella costruzione di semirotative letterpress e offset waterless.

Entrato in Nilpeter Italia nel 2007, distributrice anche del marchio ABG Int. dal 2015, in qualità Head of Customer Service, ha assunto controllo e gestione di tutte le attività After Sales. Ha quindi gestito il turn over in termini di assistenza tecnica, parti di ricambio e Service Contract per i circa 400 impianti (Nilpeter +ABG) installati sul territorio nazionale.

Grazie alla sua vasta esperienza, entra oggi in OMET in qualità di Product Manager Label Division. “Una scelta dettata dalla voglia di nuovi stimoli in un mercato in crescita e in un’azienda in piena effervescenza” ha dichiarato con entusiasmo Roberto Speri.