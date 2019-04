Robatech presenta una nuova pistola hot-melt

“Precisa, affidabile e durevole”: con questo messaggio chiave Robatech presenta la nuova SX LongLife. Una pistola applicatrice per hotmelt che garantisce un’applicazione durevole e precisa dell’adesivo.

Robatech impone un nuovo standard di durata nella gamma delle pistole applicatrici, aggiungendo al suo portafoglio il nuovo modello SX LongLife. Si tratta di un’ulteriore evoluzione della serie Diamond ed è quindi compatibile con la maggior parte dei sistemi di applicazione Robatech.

La pistola dotata di speciale isolamento è adatta per l’applicazione precisa dell’adesivo in punti o a cordoli nel range di velocità medio-alte. Il suo nome è un chiaro riferimento alla sua possibilità d’impiego durevole e affidabile nel tempo: grazie allo speciale elemento di spruzzo e alla resistente elettrovalvola, garantisce una durata estremamente lunga anche fino a 200 milioni di cicli operativi.

Precisione e lunga durata. Concepita per l’applicazione senza contatto di adesivi termoplastici a bassa o media viscosità, la SX LongLife si distingue per il suo ingombro ridotto che permette il retrofit e l’integrazione in impianti anche in spazi ristretti. Un filtro integrato nella parte riscaldante previene l’ostruzione degli ugelli e assicura un’applicazione dell’adesivo affidabile e durevole.

Modularità e compatibilità. Con la sua struttura modulare è disponibile in diverse varianti e si adatta perfettamente alle specifiche esigenze applicative del cliente. Questa filosofia condivisa tra tutti i modelli, associata alla compatibilità, riduce il magazzino ricambi in quanto diversi componenti, quali filtri, ugelli di vari tipi e tubi elettroriscaldati, sono uguali per tutti i modelli.

CoolTouch per la massima sicurezza. L’isolamento CoolTouch della pistola applicatrice protegge al meglio i prodotti da incollare e gli stessi operatori.

Lo speciale isolamento CoolTouch aumenta la sicurezza dell’operatore in caso di contatto accidentale, riduce inoltre il consumo di energia contribuendo al risparmio delle risorse e alla sostenibilità della produzione.

La nuova generazione della serie Diamond coniuga la massima frequenza di attivazioni con la massima durata ed è quindi perfetta per l’impiego in diverse applicazioni industriali.

Con SX LongLife Robatech soddisfa le richieste dei clienti in termini di maggiore durata. “Il nome LongLife è sinonimo di precisione, affidabilità e lunga durata, tutte qualità che garantiscono un’elevata sicurezza dei processi. La nuova pistola applicatrice conferma il nostro impegno costante nel fornire soluzioni di alta qualità”, dichiara Fabian Renggli, responsabile di prodotto per le pistole applicatrici, il quale aggiunge: “Che si tratti dell’industria del packaging o dell’industria grafica, le aziende si aspettano giustamente soluzioni di applicazione flessibilmente integrabili, che garantiscano l’affidabilità dei processi produttivi e alti standard di qualità. Nessuna azienda vuole sprecare tempo per interventi di sostituzione o riparazione ma esige, al contrario, una tecnologia che funzioni senza impedimenti, che faccia risparmiare tempo e abbatta i costi.”