Ritrama soft touch: morbidezza ed eleganza in soli 17µ

SOFT TOUCH è la laminazione in polipropilene più glamour e raffinata del Gruppo. Un sottilissimo strato vellutato che arricchisce di morbidezza ed eleganza ogni tipologia di etichetta nel settore cosmetico e della cura della persona, nel settore alimentare o beverage.

Particolarmente adatto ad impreziosire packaging di lusso o di alta gamma, SOFT TOUCH risulta essere un fantastico alleato anche nell’ideazione di etichette per il settore enologico e delle birre artigianali.

Ideato e sviluppato dal reparto R&D, SOFT TOUCH è una laminazione unica nel suo genere: il basso spessore e la trasparenza lattiginosa permettono di dar vita ad etichette ad effetto “velluto” di qualsiasi colore. L’accoppiamento della laminazione è possibile con qualunque tipologia di substrato in film o carta, dalla finitura bianca, trasparente o metallizzata, garantendo inoltre ottima stampabilità con tutte le tecniche di stampa presenti oggi nel mercato.

SOFT TOUCH è una laminazione versatile, ideale anche su materiali autoadesivi a base carta, in grado di impreziosire la più semplice delle etichette, per risultati esteticamente inaspettati e gradevoli al tatto, per tutti quei progetti in cui si richiede un risultato originale in termini estetici ma dal budget contenuto.

L’utilizzo di SOFT TOUCH risulta inoltre particolarmente adatto su packaging ad effetto matt, perché permette di mantenere la stessa linea estetica a livello visivo, riservando una piacevole sorpresa a livello tattile, conferendo morbidezza a tutta la superficie dell’etichetta in modo uniforme e omogeneo, con un piacevole tocco vellutato anche in corrispondenza delle aree stampate.

Si arricchisce così l’esperienza del consumatore che non è più guidato solo ed esclusivamente dall’aspetto visivo dell’etichetta ma anche dal fattore tattile: un’esperienza multisensoriale che richiama sensazioni di calma e benessere ma anche di eleganza e raffinatezza. Tutte sensazioni che si legano a doppio filo al mondo del luxury packaging, dove la ricercatezza e la finezza dei materiali utilizzati sono fondamentali per veicolare il messaggio corretto al consumatore.