Ritrama: nuovi film sintetici per decorazioni sostenibili

Ritrama presenta una nuova famiglia di prodotti poliolefinici di nuovissima generazione per la stampa digitale di grande formato, appositamente studiata per coniugare alta qualità di stampa e attenzione all’ambiente. La gamma PO-PET FILMS, composta da 4 film con finitura bianca o trasparente, opaca o lucida, si presta a qualsiasi esigenza creativa e tipologia di messaggio per comunicazione indoor: dagli espositori nei punti vendita ai cartelloni pubblicitari, dalle personalizzazioni grafiche per stand ed eventi alle vetrine di negozi e centri commerciali.

In un momento storico in cui l’attenzione alla sostenibilità ha finalmente ottenuto le luci della ribalta in tanti ambiti socio-economici, anche i grandi marchi del retail, della cura della persona e della ristorazione hanno deciso di dare il loro contributo, proponendo linee di prodotti biologiche, sostenibili ed equo-solidali. Perché quindi non perseguire questo obiettivo anche nella comunicazione nel punto vendita? Da oggi è possibile scegliere un’alternativa al PVC vincente e performante, grazie alle soluzioni della gamma PO-PET FILMS.

Prodotto di punta della serie, è RI-JET 375 ECO MATT WHITE, film in polipropilene bianco ad effetto matt, specifico per decorazione di interni. La speciale formulazione del frontale lo rende privo di cloro, alogeni, sostanze plastificanti e ftalati; caratteristica fondamentale per l’applicazione e l’utilizzo in tutti quei segmenti di mercato nei quali vengono richiesti film sintetici non in PVC. Essendo inoltre più leggero rispetto ad un tradizionale PVC, è possibile ottenere numerosi vantaggi durante il trasporto che si traducono in un minor peso totale di materiale trasportato ed una conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Tutte queste caratteristiche; unite al frontale riciclabile in polipropilene e al processo produttivo a ridotto impatto ambientale (certificazione ISO 14001); fanno di RI-JET 375 ECO MATT WHITE un vero e proprio eroe della sostenibilità. Il perfetto testimonial per qualsiasi campagna pubblicitaria green-oriented.

RI-JET 375 ECO MATT WHITE è in grado di coniugare sostenibilità e ottime prestazioni tecniche in termini di stampabilità, conformabilità, durata e opacità. Particolarmente adatto ad applicazioni indoor per pannelli promozionali, pubblicità, vetrine e insegne; grazie anche alla finitura matt non si avrà alcun riverbero o riflesso. La buona conformabilità e stabilità dimensionale garantiscono inoltre perfetta adesione anche su superfici 2D leggermente curve.