Riconfermato il Consiglio Direttivo di Taga

Dopo le votazioni tenute in occasione del TAGA Day 2019, è ufficiale il rinnovo del Consiglio Direttivo uscente, che resterà in carica per il biennio 2020-2021. Dopo aver esaminato le candidature interne, sono state inoltre confermate le cariche istituzionali che saranno così ripartite:

Presidente: David Serenelli

Vice Presidenti: Adalberto Monti, Alessandro Mambretti

Segretario: Raffaele Angelillo

Tesoriere: Denis Salicetti

Revisore dei conti: Roberto Moreschini

Probiviri: Alessandro Beltrami, Massimo Pellegrini, Emilio Gerboni, Luigi Lanfossi, Carlo Carnelli

Presidente Onorario: Emilio Gerboni

Al Consiglio Direttivo va l’augurio di un buon inizio lavori, per un biennio che sarà all’insegna dell’innovazione e della ricerca, punti cardini delle attività TAGA Italia.