RI-MOVE: la tecnologia adesiva amica dell’ambiente

RI-MOVE è la serie di materiali in carta e film progettati per l’etichettatura di contenitori e bottiglie destinati al riciclo e al riutilizzo.

Gli obiettivi legislativi in termini di riciclo e riutilizzo di contenitori per cibi e bevande, sono sempre più stringenti. Aumenta quindi la necessità di produrre packaging che possano essere riciclati nel modo più efficace possibile. Arconvert-Ritrama mette a disposizione la propria tecnologia a supporto dei brand owners con RI-MOVE, una serie di materiali autoadesivi sviluppati per soddisfare al contempo i più rigorosi requisiti di riciclo e riutilizzo di contenitori in vetro e PET e le esigenze dei clienti.

I materiali autoadesivi RI-MOVE Glass in film e carta sono ideali per contenitori a rendere in vetro e, grazie alla tecnologia degli adesivi AR816 e WR40, assicurano un rapido distacco dell’etichetta dalla bottiglia senza lasciare residui. Questi adesivi, infatti, sono stati progettati per rimanere aderenti all’etichetta senza lasciare alcun agente contaminante nell’impianto di lavaggio stesso. L’adesivo WR40 è potenzialmente abbinabile a qualsiasi frontale in carta della gamma del Gruppo.

Per riciclare contenitori in PET in modo pulito, veloce e semplice, l’adesivo AR842 di RI-MOVE PET è stato progettato per distaccarsi dalle scaglie di PET senza lasciare residui, permettendo ai frammenti di etichetta in polipropilene di galleggiare nel bagno alcalino caldo durante il lavaggio industriale, come richiesto dai processi di riciclaggio del PET a livello industriale. I frammenti di PET, ora puliti e senza residui, possono essere riciclati per ottenere PET di altissima qualità. A riprova della sua affidabilità, RI-MOVE PET ha ottenuto un’importante certificazione – da parte dell’istituto tedesco Cyclos, HTP – relativa alla compatibilità di riciclaggio dei componenti dell’imballaggio, attestante che RI-MOVE PET è pienamente compatibile per il riciclaggio in applicazione su bottiglie in PET.