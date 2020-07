Revita Tack Puro, nuovo supporto calpestabile by Guandong

100% elegante + 100% sostenibile. È questa la formula di REvita Tack Puro, il rivoluzionario supporto calpestabile in bobina messo a punto da Guandong per applicazioni di alto livello. Parquet, pavimenti in granito, marmi di pregio, ma anche pareti e superfici lisce e fuori-polvere: REvita Tack Puro può essere posizionato e riposizionato senza lasciare tracce o residui anche sulle superfici più preziose e delicate. Un supporto unico sul mercato, che nasce dall’unione di due tra le più recenti novità della gamma Guandong: REvita Puro, tessuto in poliestere ottenuto dal riciclo di bottiglie in PET, e Two Tack, biadesivo attacca-stacca universale con tecnologia Nano-Tack®.

“Si tratta di un prodotto dalle caratteristiche eccezionali, studiato e realizzato a tempo record dal nostro R&D interno in accordo con la Factory G5 di Guandong“, spiega Daniele Faoro, Team Principal dell’azienda che, con questa nuova proposta, continua a confermarsi Specialista delle Specialità. “REvita Tack Puro coniuga la praticità e la versatilità delle pellicole personalizzabili e riutilizzabili per il wall & floor graphics con l’eleganza e la raffinatezza del tessuto. Inoltre, siamo i primi in Europa a proporre un prodotto adatto anche per pavimenti delicati come quelli resinati e in legno”. Una soluzione che risponde alle esigenze comunicative di brand del fashion e del jewelry, ristoranti blasonati, banche e istituti di credito, sedi aziendali di prestigio, e in generale di tutti quei luoghi in cui è necessario comunicare con semplicità senza rinunciare allo stile.

Realizzato con quasi l’80% di materiale riciclato dalle bottiglie di plastica, REvita Tack Puro è un prodotto dall’anima green, stampabile con inchiostri ecosolvent, UV e soprattutto Latex per unr isultato 100% eco-friendly e totalmente riciclabile. Questo supporto rientra a pieno titolo tra i prodotti garantiti dal sigillo GreenLife®, il marchio che attesta l’impegno di Guandong verso ogni aspetto amico dell’ambiente nelle diverse fasi dei processi di produzione e distribuzione. Inoltre, come tutti gli altri prodotti della gamma REvita, l’acquisto della nuova pellicola supporta la fondazione 4OCEAN per la tutela e il clean-up dei mari e degli oceani, contribuendo a ribadire che la plastica non è nemica dell’ambiente se si hanno comportamenti e utilizzi virtuosi.

Il tutto con la garanzia di prestazioni eccellenti, dalla stampa all’installazione. Grazie all’esclusiva tecnologia Nano-Tack®, infatti, questo materiale permette il totale scarico dell’aria evitando la formazione di antiestetiche bolle durante l’applicazione su pavimenti e pareti e non rilascia residui di adesivo dopo la rimozione. Realizzato in Poliestere resistente alle alte temperature e a qualsiasi sollecitazione esterna, REvita Tack Puro è certificato antiscivolo R10, può essere igienizzato oppure sollevato e riapplicato dopo la pulizia dei pavimenti.