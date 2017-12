Reno De Medici: qualità e sicurezza per la produzione di packaging per panettoni e pandori

A Natale il Gruppo RDM, il primo produttore italiano e il secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato, entra nelle case della maggioranza degli italiani, consolidando la leadership nella produzione di cartoncino per il packaging di panettoni e pandori industriali.

In un mercato, come quello dei panettoni e dei pandori, che segna una costante crescita, il posizionamento di RDM nel segmento specifico del cartoncino si è consolidato a partire dal 2009/10, il che ha permesso al Gruppo di essere leader di mercato.

Qualità, sicurezza, conservabilità e punto di bianco elevato che consente grande stampabilità hanno reso il cartoncino RDM, “Vinci Avana Careo”, lo standard per la produzione di imballaggi dei prodotti da forno per ricorrenze e festività.

Inoltre, grazie alla dimensione dei propri impianti produttivi, RDM è in grado di fornire materiali in tirature elevate con grande flessibilità e competitività, al fine di assecondare le esigenze finali dei produttori di prodotti da forno per festività.