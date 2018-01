Reno De Medici procede verso l’acquisizione di Pac Service Spa

Lo scorso 19 dicembre Reno De Medici S.p.A. ha formalizzato i contratti relativi all’esercizio del diritto statutario di prelazione per l’acquisizione, dagli azionisti di maggioranza facenti capo alla famiglia Bellon, della partecipazione del 66,67% in Pac Service S.p.A., società di cui la stessa Reno De Medici già detiene la residua partecipazione del 33,33%.

L’operazione, come già noto, è stata definita per un corrispettivo di 10.050.000 euro. Gli effetti dell’acquisizione decorrono dal 1° gennaio 2018.

Pac Service, che ha sede a Perarolo di Vigonza in provincia di Padova, opera dal 1979 nel settore del taglio e della lavorazione del cartoncino in particolare per il packaging, l’editoria, la grafica, la cosmesi e il settore alimentare, per clienti nazionali e internazionali, con un organico di 23 dipendenti.

Grazie a questa acquisizione, il Gruppo RDM rafforza la propria leadership a livello Italiano nel settore della produzione di cartoncino ricavato da materiale riciclato, di cui è anche il secondo produttore a livello europeo. Inoltre, essendo già RDM un fornitore strategico, il rapporto tra Pac Service e il Gruppo può così ulteriormente rinsaldarsi in una logica di integrazione di filiera.