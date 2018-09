Reno De Medici nomina Luca Rizzo Cfo di Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Reno de Medici S.p.A., riunitosi sotto la presidenza dell’Ing. Bianchi, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto, ha nominato il Dott. Luca Rizzo Chief Financial Officer in sostituzione dell’uscente Dott. Stefano Moccagatta, e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98.

Rizzo ha maturato un’esperienza pluriennale nell’area di controllo di gestione, amministrazione e finanza, svolgendo incarichi direttivi in società del settore. In particolare, ha ricoperto la carica di Managing Director di DS Smith Packaging Italia S.p.A. dal 2015 al 2017 e, precedentemente, per 17 anni quella di CFO di DS Smith Packaging Italia S.p.A. prima Sca Packaging Italia S.p.A.