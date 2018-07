Reno De Medici: firmato il preliminare di acquisto del 100% di Barcelona Cartonboard S.A.U.

Controvalore dell’operazione (Enterprise Value) di 46,4 milioni di Euro e closing atteso entro la fine del 2018

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 14 giugno Reno De Medici rende noto che, in data odierna, è stato stipulato con il Fondo tedesco di private equity Quantum Capital Partners il preliminare di acquisto del 100% di Barcelona Cartonboard S.A.U., società di diritto spagnolo e settimo player europeo nel settore del cartoncino patinato.

Gli effetti contrattuali sono sospensivamente condizionati alle Autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità Antitrust. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2018.

Si ricorda che il prezzo provvisorio della partecipazione è basato su un Enterprise Value di 46,4 milioni di Euro – calcolato su un EBITDA proforma per il 2018 di 8,2 milioni di Euro – e su una PFN stimata in circa 9,9 milioni di Euro. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della PFN e del capitale circolante alla data di efficacia dell’operazione.

L’acquisizione verrà finanziata da Reno De Medici S.p.A. prevalentemente con il ricorso a una specifica linea esterna di finanziamento.

Con l’integrazione di Barcelona Cartonboard S.A.U., il Gruppo RDM, secondo produttore in Europa di cartoncino da materiale riciclato, rafforzerà la propria leadership nel Sud Europa e ottimizzerà il proprio portafoglio prodotti e il servizio clienti, grazie alla prossimità dell’impianto di Barcellona ad alcuni dei maggiori converters europei.

Reno De Medici S.p.A. si è avvalsa di UniCredit S.p.A. quale proprio advisor finanziario esclusivo e di EY per le attività di due diligence a supporto dell’operazione.