Quando sostenibilità e tecnologia danno risultati sorprendenti: 3A Composites e Zund insieme

Lo scorso febbraio Zund ha dato il via alla serie degli eventi virtuali intitolati “Zund Application Spotlight”. Appuntamenti tematici nei quali verranno presentati applicazioni e materiali, lavorati con i sistemi da taglio Zund. In ogni evento saranno coinvolti partner e fornitori di materiali, non solo per illustrare dettagli tecnici, ma anche per ispirare e fornire idee creative.

Protagonista del primo appuntamento di febbraio è stato Dispa®, cartone ecofriendly di 3A Composites, con cui sono stati realizzati tre differenti esempi applicativi: una valigetta prodotta con Dispa® da 2,4 mm, contraddistinto da una superficie bianca e liscia, per risultati di stampa brillanti; una tradizionale affissione realizzata con Dispa® outdoor per promozioni in esterno di breve durata; la riproduzione di un’opera d’arte con Dispa® canvas, con una texture assimilabile a una tela pittorica. Jacob Jensen e Benedict Wasmer (tecnici del Customer Experience Center di Zund) hanno dimostrato praticamente come lavorare al meglio i materiali Dispa® con i sistemi di taglio Zund G3-L2500 e D3-XL3200 BHS-150.

Moritz Pieper, head of solution Engineering display di 3A Composites, ha spiegato che l’esclusivo nucleo in carta goffrata di Dispa® garantisce una resistenza alla flessione ottimale e lo rende perfetto per campagne promozionali a breve termine. Questo cartoncino possiede tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un pannello per segnaletica e affissioni: planarità ottimale, superficie liscia, eccellente stampabilità, rigidità e stabilità e, inoltre, un design unico realizzato con carta certificata FSC® e riciclabile al 100%. La struttura in rilievo che costituisce lo strato centrale di Dispa® è il risultato di analisi e prove approfondite: questo nucleo brevettato e questo metodo di produzione danno come risultato un pannello composito particolarmente stabile. Il livello di rigidità, altrettanto elevato in direzione sia longitudinale sia trasversale, è uno dei vantaggi principali rispetto al cartone ondulato.

Dispa® è disponibile in molte varianti: con spessore da 3,8 (5 strati) e 2,4 mm (3 strati); Dispa®canvas (5 strati), con rivestimento di elevata qualità su entrambi i lati con effetto “tela”; Dispa®outdoor (3 strati) è un pannello per affissione ideale per le applicazioni all’esterno a breve termine.

Dispa® è un supporto di stampa perfetto, garantisce risultati di qualità sia nella stampa digitale sia nella serigrafia, perché la struttura dell’anima non traspare. Ovviamente si può fustellare ed è adatto alla lavorazione con tecnologia CNC. Grazie all’esclusiva anima in cartone non direzionale i pannelli in cartonato Dispa® assicurano sempre planarità e stabilità dimensionale pur essendo leggeri.