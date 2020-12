Quando i dettagli fanno la differenza: stop agli sprechi con il nuovo OMET Cold Foil Saver

La riduzione degli scarti, con i conseguenti risparmi di tempi e costi di produzione, è uno dei fronti su cui la ricerca tecnologica OMET è sempre stata in prima linea. Il nuovo gruppo Cold Foil Saver, sviluppato e collaudato con ottimi risultati, permette di utilizzare la stessa lamina di foil per due volte sulla stessa stampa, realizzando un doppio passaggio perfettamente a registro senza l’intervento dell’operatore.

OMET Cold Foil Saver è una soluzione rivoluzionaria con efficacia comprovata, applicabile su tutte le linee di macchine OMET dalla iFlex alla X6. Economica e facile da utilizzare, consente la medesima velocità di stampa del sistema Cold Foil standard di cui costituisce un’opzione aggiuntiva, e consente di mantenere l’elevato standard qualitativo di stampa tipico della tecnologia OMET.

Grazie a uno speciale passaggio carta studiato appositamente per effettuare un doppio passaggio a registro della lamina, il Cold Foil Saver permette un risparmio di materiale che arriva al 50%. La riduzione degli sprechi e il risparmio di costi che ne consegue sono garanzia di una maggior produttività e redditività per i clienti, che potranno ottenere lo stesso risultato qualitativo limitando l’uso di materiale e producendo meno scarti da dover smaltire.

Il Cold Foil Saver è un sistema innovativo ed ecologico presentato per la prima volta in Labelexpo Europe 2019, su una linea iFlex.

L’attenzione alla sostenibilità è da sempre una delle linee guida delle innovazioni tecnologiche OMET, studiate per garantire maggior produttività e redditività ai clienti anche tramite il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi. I fronti aperti sono diversi: materiali e tecnologie ecosostenibili, riciclo, riduzione degli scarti, inchiostri ad acqua e risparmio energetico grazie all’asciugamento UV-Led.