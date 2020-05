Pro Carton lancia le risorse EduCartone a supporto della didattica a distanza durante la crisi del COVID-19

Con molte scuole d’Europa chiuse totalmente o parzialmente a causa dell’emergenza COVID-19, Pro Carton, l’Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha lanciato una nuovissima iniziativa per la didattica a distanza: EduCartone.

Il pacchetto completo di risorse educative mira ad assistere i genitori durante il lockdown nell’educazione dei bambini sulle tematiche dell’ambiente e sui vantaggi del cartone. Tutti i materiali di supporto online sono disponibili in diverse lingue per il download gratuito qui: https://www.procarton.com/publications-news/publications/?lang=it

La raccolta online comprende una varietà di attività da stampare per il bambini più piccoli. Le schede di lavoro disponibili comprendono disegni da colorare, da trovare risolvendo delle moltiplicazioni, e numerose sagome di cartone con cui i bambini possono giocare.

Queste risorse EduCartone si incentrano sui Paladini del Cartone, recentemente lanciati: cinque personaggi dei cartoni animati che illustrano le 5 R della responsabilità. Questi personaggi sono stati creati per illustrare le cinque azioni che contribuiscono a realizzare un’economia circolare: Reduce (ridurre), Reuse (riusare), Recycle (riciclare), Renew (rinnovare) e Replace (sostituire).

EduCartone comprende inoltre il programma Trees into Cartons, Cartons into Trees (TICCT – Dagli alberi alle scatole, dalle scatole agli alberi) at Home, recentemente lanciato da Pro Carton.

I materiali di supporto online per TICCIT at Home puntano a educare i bambini su sostenibilità e rinnovabilità, prima di mostrare loro come piantare un arboscello (una talea o semi) in una scatola di cartone biodegradabile e quindi nel terreno. Tutti i materiali di supporto online sono disponibili in diverse lingue per il download gratuito qui: https://www.procarton.com/cartoni-e-sostenibilita/ticcit/insegnare-il-ticcit-a-casa/?lang=it

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “Abbiamo il piacere di presentare altre risorse online per aiutare i genitori a portare avanti l’educazione dei loro figli durante questo periodo difficile. Dalle attività manuali alla matematica, abbiamo realizzato diverse opzioni che consentono ai bambini di conoscere l’ambiente e imparare l’importanza del cartone in modo divertente e accessibile. Con l’aiuto dei Paladini del Cartone, speriamo di far sorridere i bambini di tutto il continente!”