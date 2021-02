Printing Communication and Safety entra nel mercato delle etichette con Gallus

Printing Communication and Safety ha installato una macchina per etichette Gallus ECS 340 a 7 colori flexo con lamina a freddo. Un investimento che nasce dalla richiesta dei clienti ma che guarda a un futuro prossimo più ampio. Da qui la scelta di una macchina di comprovata affidabilità – oltre 600 installazioni nel mondo – con una configurazione importante e flessibile, per creare un ventaglio di possibili applicazioni che vadano oltre quelle di sicuro utilizzo – come etichette multipagina, ad alto tasso di personalizzazione, per applicazione automatica o manuale.

Printing Communication and Safety è attiva dal 1988, fondata a Portici (NA) dalla famiglia Borrelli con l’obiettivo di affiancare aziende, enti e professionisti nelle ricerca costante di soluzioni innovative e peculiari. Nel corso degli anni l’azienda ha portato avanti investimenti mirati, costruendo un ricco parco macchine che le permette di gestire sia alte che basse tirature, componendo poi gli stampati a punto metallico o brossura fresata. Fra i prodotti in portafoglio ci sono brochure, cataloghi, manufatti fresati in legno, plexy e forex, decorazioni vetrine, personalizzazioni di automezzi e molto altro. E da oggi anche etichette, grazie alla dodicesima installazione Gallus del 2020.