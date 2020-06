Print4All è posticipata al maggio 2022

Distanti ma unite: PLAST, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA, le cinque manifestazioni dedicate alla meccanica strumentale che insieme rappresentano The Innovation Alliance, per la prossima edizione si terranno eccezionalmente in date differenti.

Mentre PLAST conferma le date inizialmente previste e si terrà dal 4 al 7 maggio 2021, l’appuntamento con MEAT-TECH sarà dal 17 al 20 maggio 2021, in contemporanea con TUTTOFOOD, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata da Fiera Milano.

Infine IPACK-IMA, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA manterranno la contemporaneità, ma si sposteranno dal 3 al 6 maggio 2022. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno naturalmente a Fiera Milano.

La decisione degli organizzatori dei cinque appuntamenti è dovuta alla situazione straordinaria di questi mesi: l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato l’industria mondiale e, dopo il lock-down che ha interessato in varie fasi ogni parte del mondo, anche il calendario internazionale degli eventi fieristici 2020-2021 ha subito drastici cambiamenti, che hanno costretto ciascuna manifestazione a ricollocarsi in via eccezionale, per andare incontro alle esigenze del proprio settore, evitando sovrapposizioni con altri eventi che avrebbero messo in difficoltà aziende e operatori.

Una scelta contingente, nata dalla consapevolezza di poter in questo modo supportare le scelte di investimento delle aziende, ma che non mette in dubbio il valore della sinergia tra questi eventi, che insieme rappresentano il meglio della meccanica industriale riunita in una virtuale filiera.

Se, dunque, cambiano le date delle manifestazioni di The Innovation Alliance, non cambia la voglia di fare sistema e di promuovere la logica dell’evento: le cinque realtà continuano a guardare al dialogo tra settori differenti come a una risorsa preziosa per le aziende e, per questo, finalizzata la ripartenza di ciascun evento, si metteranno al lavoro per creare iniziative trasversali che accompagneranno gli operatori fino alla reunion degli appuntamenti che verrà confermata dopo questo biennio di cambiamenti fuori dall’ordinario.